US8964車主將私家車運離香港　遭運輸署取消車輛登記、收回車牌　轉讓手續作廢 (22:47)

本報今（5日）午向運輸署查詢收回車牌US8964理由、會否再將號碼分配予其他車輛使用等，運輸署表示不評論個別個案。車牌US8964車輛在過去三年的六月四日均曾被警方在馬路上以非法改裝為由截查或被拖走，車主招先生早前洽買家將車牌轉讓。

招先生向本報表示，他按照運輸署手續，最先在6月19日與買家劉先生到運輸署辦理車牌號碼轉讓手續，將名下白色保時捷車輛登記聯同車牌號碼轉到劉名下，其後待劉處理好「留牌紙」（即保留車輛登記號碼證）後，再將白色保時捷轉回自己名下。

招在7月31日離港、現居英國，不過他說周一收到劉通知，指運輸署以車輛已於5月底送離香港為由，宣告已取消白色保時捷的車輛登記、收回車牌US8964，並表示因此上述轉讓手續無效。

據運輸署向劉發出的信件，表示根據《規例》第20(1)條，當汽車被永久送離香港，車輛的登記車主須在有關車輛被送離後的15天內書面通知運輸署長；署長即使沒收到通知書，如信納汽車已被永久送離香港，他須取消有關車輛的登記，並可將曾配予該車輛的登記號碼，另行配予任何其他車輛。運輸署將向劉退回1000元私家車過戶費及560元保留登記號碼費。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培向本報解釋，按運輸署手續，若要私人轉讓車牌號碼，一般要連同車輛本身一併轉手，不能單獨轉讓號碼，因此相關申請者做法符合慣例；然而按《規例》要求，車輛永久送離香港後登記會被取消，因此所有轉讓手續應在送離之前進行。