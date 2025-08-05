明報新聞網
即時港聞

13名病人於瑪麗醫院水浸期間轉送律敦治 院方稱會檢視事件並提升應對暴雨能力 (21:53)

今早黑雨期間中西區出現「大暴雨」，瑪麗醫院範圍內部分道路嚴重水浸。瑪麗醫院回覆查詢時表示，13名病人於水浸期間需要直接送往律敦治醫院接受治療。院方隨後在不同政府部門協助下成功疏導積水，急症室服務於中午12時恢復正常。

瑪麗醫院發言人表示，因應連日降雨早前已加強多項預防措施，包括定時巡查及清理排水系統，並增派當值人手及加強相關物資配備，去年亦於山坡高危地點加裝水位感應器，實時應對水位變化。院方將聯同不同政府部門檢視是次事件，進一步提升醫院及附近範圍應對暴雨的能力。院方亦確認，事故期間有升降機受影響，已聯同機電工程署全面檢查後，現已大致恢復使用。

院方感謝渠務署、消防處及機電工程署協助疏導積水及處理善後工作，並感謝員工謹守崗位協助應對，及感謝市民體諒。

學者：山坡呈弧形更易儲水  裝蓄水池可避免惟造價貴  

聖方濟各大學教授、土力工程學專家梁以德表示，瑪麗醫院後山山坡形態呈弧形，較易累積雨水，而山坡雨水直接會流至醫院範圍內，令今次水浸情况較嚴重。他說，樹木應可吸收一定雨水，但相信今次雨勢大下，亦難阻雨水隨著山勢衝下。

梁以德亦表示，由於該區人口密度不及華富等地區般高，因此引水道的設施較少，亦相信瑪麗醫院沒有裝設蓄水池。他指安裝後可以避免水浸，但造價亦十分昂貴，需要考慮成本效益。他指若不安裝只可透過吸水機減少水浸，但於暴雨下成效有限。

類似事件於2023年3月25日約下午1時亦曾發生，當時正值黃色暴雨警告生效期間，屯門醫院因雨量太大導致雨水倒灌，急症室的急救房、部分診症位置及手術室大樓地下部分位置出現水浸，導致急症室服務受影響。

相關字詞﹕黑雨 瑪麗醫院 水浸 編輯推介

