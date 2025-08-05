明報新聞網
即時港聞

黑雨襲港逾11小時　政府：緊急事故監察及支援中心昨晚起持續運作　各部門續應對及善後 (17:38)

天文台由今晨（5日）起發出黑色暴雨警告逾11小時，至傍晚改發黃色暴雨警告，其間未見政府極端天氣督導委員會召開會議或發出指示。政府發言人指，政府緊急事故監察及支援中心一直持續運作，由各相關部門的首長級人員實時密切監察全港市面的情況，統籌協調各政府部門全力出動，處理水浸、山泥傾瀉、塌樹和道路阻塞等情況。

政府亦列出各部門於暴雨期間的工作，包括渠務署昨晚10時35分啓動緊急事故控制中心，並派出緊急應變隊伍主動巡查過去容易水浸的地點，包括柴灣及黃大仙，渠務署共派出180隊緊急應變隊伍，動用約620人及多部強力排水機械人，包括三部「龍吸水」，與其他政府工務部門緊密合作，在全港各區處理水浸個案及清理渠道。至今日下午3時，已確認29個水浸個案，並完成處理其中24個個案及清除水浸，當中包括瑪麗醫院的水浸個案。

運輸署緊急事故交通協調中心在黑色暴雨警告信號生效期間繼續24小時運作，並提升級別，密切監察全港各區主要幹道、隧道和橋樑等重要道路的交通及運輸情況，將持續檢視各主要幹道及沒有替代路線地點的連接道路清單，務求分辨出須優先清理水浸和路面障礙物的位置，便利相關部門執行清理工作，盡快開通阻塞道路，盡早全面恢復公共交通服務。
土力工程處則於天文台發出山泥傾瀉警告後，迅速啓動緊急控制中心。截至今日下午2時30分，土力工程處接獲共15宗位於西貢、大埔、葵涌、大嶼山、南區、半山、灣仔、沙田及坪洲等地區的山泥傾瀉報告。處方已聯絡相關部門安排所需的斜坡緊急工程；消防處截至今日下午四時共處理42宗有人被困升降機報告、175宗自動報火警系統報告、36宗樹木倒塌報告、7宗山泥傾瀉報告，以及69宗水浸事故報告，並在其中兩宗水浸事故協助6名市民到安全地方。

路政署的市區和新界緊急控制中心在昨晚紅色暴雨警告信號生效後啓動，在南區、大埔和西貢等發生山泥傾瀉的路段清理山泥，以盡快開通最少一條行車線予公眾使用，並繼續跟進斜坡緊急復修工作；警方亦在多區協助受暴雨影響的居民，處理因水浸被困的車輛和清理鄉郊淤塞的渠口，疏導交通。房屋署聯絡中心截至今日下午4時，收到49宗住戶查詢，其中葵盛西邨一座大廈短暫停電的個案，經搶修後現時已經復電。

政府呼籲市民遠離斜坡、駕駛人士亦應避免駛經山區或在斜坡下停泊車輛。居於靠近斜坡的市民應盡量留在遠離斜坡的房間，並盡量逗留在較高的樓層。如市民收到通知需要疏散，應配合救援人員的指示，即時撤離到安全地方暫避。如市民發現所處地點附近發生山泥傾瀉，應立即離開，並在安全的情況下報警；民政事務總署至現時開放15個臨時庇護中心，民政事務總署緊急事故協調中心已由凌晨時分開始運作，協調各區工作及傳遞信息，迅速跟進各項緊急事故報告。

相關字詞﹕黑色暴雨 極端天氣 陳國基 編輯推介

