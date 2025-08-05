明報新聞網
即時港聞

網傳教師問學生借錢　校方：涉事教師已離職　已成立危機處理小組跟進 (16:03)

近日有中學生網上稱曾借貸共8800元予校內一名張姓男教師，但涉事教師其後辭職並封鎖該學生即時通訊軟件對話功能。帖文的留言顯示，該教師曾於香港青少年培育會陳南昌紀念學校任教。校方今（5日）回覆查詢指，相關教師已經離職，不便透露有關其個人私隱的資料；校方已成立危機處理小組跟進，將事件呈報教育局，並為有需要持份者提供適切協助及情緒支援。

該學生上月28日在社交平台Threads發文，指涉事教師以「冇錢食飯，等出糧」為由向學生借錢，而該學生「一時心軟」借出款項；又對該教師「玩失蹤」感到失望，期望該教師盡快還錢。據該學生了解，涉事教師曾向校內其他教師及校工借錢用作還債。

被問到將如何跟進事件，香港青少年培育會陳南昌紀念學校稱，校方一直重視教師專業操守，所有人事聘任均符合有關程序，亦不時提示各教師必須履行《教師專業操守指引》重要性，如發現教師有違反教師專業的不當行為，將作出相應的紀律行動，保障學生福祉。

教育局發言人早前回覆查詢，稱獲悉事件後已即時向校方了解，並要求學校就事件提交報告；如教師被證實違反專業操守或違法，局方會按事件的性質及嚴重程度採取適當行動。

帖文下方的留言顯示，涉事教師曾於天主教喇沙會張振興伉儷書院任教。天主教喇沙會張振興伉儷書院日前回覆查詢時，確認該張姓男老師曾於該校任教，惟已離職，現不屬該校教職員。校方稱，被指拖欠8800元的事主並非該校學生。

校方今日再表示，教育局已就相關事件聯絡校方了解情况，稱校方與教育局一向有良好溝通。校方又強調一直秉持對教職員專業形象及個人操守的高度要求，所有涉及教職員的書面查詢及投訴，校方都會按教育局及校本管理機制嚴肅處理。

相關字詞﹕香港青少年培育會陳南昌紀念學校 教育局 編輯推介

