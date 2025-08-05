黑雨｜衛生防護中心：暴雨後或促類鼻疽病菌曝露於地面　提醒市民避免接觸土壤及泥水 (12:59)

類鼻疽為香港風土病，每年均出現人類感染個案，包括去年共錄得23宗，今年則暫時錄得8宗。中心表示，類鼻疽為「類鼻疽伯克氏菌」引致的疾病，該菌廣泛存在於土壤和泥水中，特別是濕潤的黏土，人類可通過接觸受污染的土壤及水源，經皮膚傷口、吸入受污染的微塵或水滴、飲用受污染的水而受感染。

類鼻疽患者常見的病徵包括發燒、頭痛、局部痛楚或腫脹、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及局部淋巴結腫大，甚至出現局部感染，包括皮膚膿腫、肺炎、腦膜腦炎、敗血症及長期化膿性感染。中心說，一般而言類鼻疽不會人傳人或經動物傳人，但可透過接觸患者的血液或體液傳播。

中心呼籲，市民若進行有機會接觸土壤或泥水的活動時，應穿著適當的防護衣物，例如佩戴手套及穿上水靴，當接觸受污染的水或土壤後盡快清洗；同時注意食物衛生，不要飲用未經煮沸的水。市民若出現病徵，應盡快求醫，以接受適切的醫學診斷和治療。

中心已經與水務署採取預防及監察措施，包括在全港所有配水庫的通風口加裝高效能空氣過濾網、加強食水的餘氯含量、持續監測配水庫及用戶水龍頭食水的餘氯含量，並加強健康教育和監測感染個案。