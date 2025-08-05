黑色暴雨下早上六條路段部分行車線或全線封閉　部分港鐵站出口封閉、巴士線改道 (10:07)

運輸署指，因道路水浸，多條主要道路需部分行車線或全線封閉，包括青山公路－葵涌段(往九龍方向)近梨木道的部份⾏⾞線、青山公路－汀九段(來回方向)近金麗苑的部份⾏⾞線、花園道天橋(往灣仔方向)近中銀大廈的全線、龍翔道（往觀塘方向）近牛池灣村的全線、由朗天路（往天水圍方向）往青山公路-屏山段的支路的全線及鯉魚門道（來回方向）近油塘邨的全線。

運輸署又說，部分九巴及龍運巴士需改道，其中51、91、91M、92、94；HK1則停駛。同時，港鐵因惡劣天氣需暫時關閉部分車站出口，包括深水埗A2、彩虹A1、黃大仙B3、灣仔A3、鰂魚涌A及香港西九龍站C，以便作防護措施。

至於渡輪或街渡方面，「香港仔—北角村—榕樹灣」、「愉景灣－坪洲／聖母神樂院」、「馬料水－塔門」、「塔門－黃石碼頭」及「香港仔－蒲台島」已暫停服務。

運輸署又表示，由於能見度低，港珠澳大橋主橋實施限速安排，包括港珠澳快線及中線車速限制由每小時100公里降至每小時50 公里，以及慢線車速限制由每小時80公里降至每小時50 公里。