天文台改發黑色暴雨警告 (23:46)

【22:35】天文台晚上10時35分發出紅色暴雨警告信號。持續暴雨會導致道路嚴重水浸和交通擠塞，市民應留在安全地方暫避。大雨可能會引致山洪暴發，河道亦可能會氾濫。市民請留意天文台最新天氣消息，以及電台或電視台廣播的交通情況。

【22:25】天文台發出局部地區大雨提示：葵青及沙田區雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當預防措施，以防止水浸可能引致的損失。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米大雨。

【22:15】天文台表示，與活躍西南季候風及高空擾動相關的強雷雨區正影響本港。是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎雷雨區的發展。市民請保持警惕，並繼續留意天氣變化。

【21:47】天文台在晚上9時45分發出黃色暴雨警告信號。暴雨警告信號現時為黃色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

【21:30】天文台表示，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。 另預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

【21:08】天文台表示，受活躍西南季候風及高空擾動影響，本港及鄰近海域持續有雷雨區發展，預料未來兩三小時本港可能受大驟雨影響。市民請留意天氣變化。