即時港聞

再有大坑西邨居民申司法覆核爭取無條件回遷　平民屋宇質疑目的 (19:57)

石硤尾大坑西邨清拆重建再引發訴訟。有租戶日前入稟高院申請司法覆核，爭取所有租戶可以無條件回遷，毋須經過平民屋宇審批。入稟狀指，租戶的親人早年受清拆光民村影響，在大坑西邨落成後，獲殖民政府安置入邨；事件令租戶有合理期望，覺得重建後會獲妥善安置。租戶要求平屋在妥善安置居民前，不得展開重建工程。

香港平民屋宇有限公司（下稱平屋）發言人表示，今年4月高院已駁回一宗與重建計劃相關的司法覆核，現另一佔用者再就重建計劃提司法覆核，「其目的令人懷疑」。發言人指，由於受官司影響，收回違約佔用單位所需時間遠較一般預期為長，平屋正與合作團隊研究不同方案，務求將影響降到最低。

司法覆核申請人馬媚媚一家居於大坑西邨超過60年，由大律師張曉惠代表入稟；建議答辯人為平屋及城規會。馬要求法庭宣告，平屋只有支援政府房屋政策的角色，而平屋無妥善安置大坑西邨租戶，違反其創立目的，亦有違時任特首指示。馬另要求法庭頒令，城規會將妥善安置租戶列為指引性質條款（advisory clause）屬錯誤，應列為重建項目先決條件。

入稟狀指，平屋2016年獲城規會批准重建大坑西邨，時任特首林鄭月娥2021年稱行會批准平屋及市建局合作推動重建，前提是平屋須妥善安置租戶。申請方稱平屋制定篩選程序，若租戶不符合回遷資格，會獲發10萬元津貼；即使租戶有資格回遷，仍被要求簽署文件，承諾放棄向平屋訴訟的權利，申請方質疑過於廣泛和模糊。

入稟狀提及，馬媚媚丈夫一家1953年獲分發光民村單位，由馬的家姑承租。由於石峽尾木屋區大火，殖民政府1959年清拆光民村及興建大坑西邨，一家人在黃大仙徙置區暫住，1964年獲分配大坑西邨民強樓單位。隨著家庭成員遷出，單位現由馬承租，與兒子、女兒、兒媳及孫子同住。

馬媚媚2023年6月收到平屋去信要求交出單位，遂簽下租戶資料聲明書。平屋告知馬和3名家人符合回遷資格，唯獨馬的女兒無資格。馬同年9月向平屋回信，稱一家人將自行安排居所，並同意由平屋發放津貼，可交出單位。馬未獲平屋進一步回應，只收到平屋追討單位的入稟狀，相關官司未完結。

申請方質疑，平屋作為私人公司，並非法定公營機構，無權取消租戶的回遷資格，亦無權要求租戶放棄訴訟權利。申請方續指，當年殖民政府的徙置事務處履行協議，安排馬媚媚親人暫住及回遷，令一家人擁有合理期望，相信他們會獲原區安置，惟平屋回遷方案牽涉審查篩選，有違公平。申請方認為，平屋未有考慮其在殖民時期的角色，是協助港府推行公共房屋政策，現時做法不合情理。

相關字詞﹕法庭 大坑西邨

