明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

醫管局服務總監涉泄機密資料令友人中標　職員供稱被告曾提出修改投標者資格 (19:07)

醫管局港島東聯網基層及社區醫療服務總監康佩玲，涉於2021年採購病人教育動畫製作項目時修改項目規格及泄露機密資料，令友人投得逾13萬元項目。兩人否認共4罪，案件今（4日）在粉嶺裁判法院續審。辯方指出，廉署人員在核准證人供辭時涉不當處理文件；廉署人員否認。醫管局職員則供稱，康提出修改項目的投標者資格。

被告為康佩玲（59歲，顧問醫生）及陳立怡（48歲，自由工作者）。康被控一項公職人員行為失當罪及2項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪；陳被控一項協助、教唆、慫使或促致另一人干犯公職人員行為失當罪。

代表康的資深大律師郭棟明盤問廉署前案件主管梁婉婷（音譯）時指出，梁在調查本案時使用的涉案文件寫有手寫標記，並問梁為何不向醫管局採購部門職員Emma Yip索取沒標記的正式版本作證物。梁指當時尚在草擬口供階段，故未向對方索取。辯方質疑梁涉不當處理文件，因為她沒在核准證人供辭時使用沒標記的正式文件版本，而且梁把其中兩份文件放在供辭中的不正確位置。梁否認涉不當處理，並指Yip可查看證人供辭草稿，若有不當的話Yip會知道。

Emma Yip則供稱，文件上的手寫標記由她寫上，內容包括傳送文件的日期及時間，目的是方便自己及廉署分辨文件的不同版本。她指曾於2021年11月11日與康及另一名同事就動畫製作項目召開視像會議，康不太熟悉採購程序，她遂提供解釋及指引。她稱康認為時間比較緊迫，康也提出對投標者的經驗有要求，而Yip則對該要求「有採購疑慮」。

被問到康提出如何修改投標者資格時，Yip指，康提出在項目規格中列明投標者要有製作醫療動畫的經驗，負責旁白者也要有經驗才可符合其要求。Yip在會議後以電郵向康等人傳送經修改後的項目規格內容。

相關字詞﹕法庭 醫管局 編輯推介

上 / 下一篇新聞