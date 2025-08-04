本港今日未錄得基孔肯雅熱個案　食環署已巡查患者居所附近21個建築地盤促改善 (19:22)

衛生防護中心表示，中心的港口衛生科人員今日已聯同港鐵職員到落馬洲站，以及附近範圍視察，確保環境衛生良好及有效落實防蚊措施，人員又會為抵港人士進行體溫篩查，為發燒或出現相關病徵的旅客進行健康評估，在有需要時轉介他們到醫院作出跟進。中心亦會與航空公司和旅遊業界保持緊密聯繫，適時更新疾病資訊及健康建議。

歐家榮則表示，市民若從受蚊傳疾病影響地區返港，除了兩星期內持續使用昆蟲驅避劑，若出現發燒、關節痛或皮疹等症狀，應盡快求醫，並告知醫生外旅史，以便醫生作出臨牀診斷，並按個別病人情况安排適當檢測。他又強調，市民切勿自行用藥，尤其「阿士匹靈」或「布洛芬」等非類固醇消炎藥，因或會引起嚴重副作用，例如增加出血風險。

食環署則表示，會聯同各相關部門及持分者繼續加強控蚊滅蚊工作，包括清除地盤及蚊患風險較高地點的積水、殺滅成蚊及宣傳教育等。署方再次呼籲業界繼續加強控蚊滅蚊工作。署方又指，如在地盤或其他處所發現有積水情况，食環署可發出法定通知要求處所負責人跟進。直至七月底，食環署今年已提出84宗檢控，包括77宗涉及建築地盤的個案，7宗則涉及其他處所。

因應日前出現的基孔肯雅熱輸入個案，食環署已即時在個案患者住所250米範圍內作病媒調查及針對性滅蚊工作，包括消除蚊子滋生地及潛在蚊子滋生地，以及於樹木茂密的地點進行密集式霧化處理工作。由於個案患者住所附近的地盤因連日下雨而有積水，食環署今日已即時巡查附近一帶共21個建築地盤，並向有積水的地盤承辦商一共發出22張法定通知書，要求有關地盤承辦商負責人必須做好清除蚊子滋生地的工作。