明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

七旬的士司機危駕撞傷老婦判囚7個月　官斥被告事發時只顧哼歌 (18:45)

七旬的士司機前年駕駛至旺角界限街與西洋菜北街交界附近，撞倒一名過路的老婦導致對方頭部受傷及腿骨骨折。被告早前承認一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，今日（4日）在區域法院被判刑。法官斥被告駕駛途中哼歌自娛，不專注路面狀况而導致事故，行為危險且道德罪責嚴重，判監是唯一選項，判處被告入獄7個月，取消其駕駛執照5年。

現年74歲的被告黃榮雀，被控於2023年11月8日，在九龍旺角界限街與西洋菜北街交界附近，在道路上危險駕駛一輛的士，引致76歲謝姓事主身體受嚴重傷害。

法官於判刑指，案發當日凌晨5時許，被告駕駛的士駛至界限街與西洋菜北街交界時右轉，右邊車頭撞到正橫過馬路的事主，然後輾過她。在事發後17秒，的士才完全停下。同日事主清醒送院治理，她的右頂枕部頭皮有血腫及裂傷、右脛骨幹移位骨折和右外側脛骨骨折等。事主出院時能在助行架輔助下行走。

法官續指，被告有30多年駕駛的士的經驗，現已退休，被告辯稱當時他見到黑影，反應不及才沒有停車。惟法官指，行車記錄儀攝錄被告駕駛途中哼歌、事主被撞一刻的慘叫，及事發17秒後的拉手掣聲，唯獨不見被告驚呼車前有人。法官認為，被告沒有及時煞車的原因是他沒有察覺行人，法庭不允許有人因為哼歌而不專注駕駛。經考慮被告認罪及年老可予減刑，判囚7個月及取消駕駛執照5年。

相關字詞﹕法庭 危險駕駛 編輯推介

上 / 下一篇新聞