七旬的士司機危駕撞傷老婦判囚7個月　官斥被告事發時只顧哼歌 (18:45)

現年74歲的被告黃榮雀，被控於2023年11月8日，在九龍旺角界限街與西洋菜北街交界附近，在道路上危險駕駛一輛的士，引致76歲謝姓事主身體受嚴重傷害。

法官於判刑指，案發當日凌晨5時許，被告駕駛的士駛至界限街與西洋菜北街交界時右轉，右邊車頭撞到正橫過馬路的事主，然後輾過她。在事發後17秒，的士才完全停下。同日事主清醒送院治理，她的右頂枕部頭皮有血腫及裂傷、右脛骨幹移位骨折和右外側脛骨骨折等。事主出院時能在助行架輔助下行走。

法官續指，被告有30多年駕駛的士的經驗，現已退休，被告辯稱當時他見到黑影，反應不及才沒有停車。惟法官指，行車記錄儀攝錄被告駕駛途中哼歌、事主被撞一刻的慘叫，及事發17秒後的拉手掣聲，唯獨不見被告驚呼車前有人。法官認為，被告沒有及時煞車的原因是他沒有察覺行人，法庭不允許有人因為哼歌而不專注駕駛。經考慮被告認罪及年老可予減刑，判囚7個月及取消駕駛執照5年。