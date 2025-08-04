明報新聞網
即時港聞

勞工處：「淨康集團」無理拒聘本地求職者　1年內禁再申請輸入外勞 (15:34)

勞工處今（4日）表示，「淨康集團有限公司」涉早前在「補充勞工優化計劃」（優化計劃）進行4星期本地招聘時，無合理理由下拒絕聘用合資格的本地求職者，違反本地招聘的規定，因此對該公司實施行政制裁，由上月31日起，拒絕處理該公司在隨後一年就優化計劃提交的輸入勞工申請，同時中止處理其已提交的申請。據「淨康集團有限公司」官網簡介，該公司為一間滅蟲公司，專為害蟲防治、深度消毒及清潔、空氣淨化等需求提供解決方案。

勞工處發言人稱，優化計劃訂明，僱主如違反勞工或入境法例、優化計劃或標準僱傭合約的規定，勞工處會作出行政制裁，包括撤銷僱主已獲得的輸入勞工批准，以及拒絕處理僱主隨後提交的申請。發言人提醒，經優化計劃申請輸入勞工的僱主，必須嚴格遵守優化計劃的規定，包括優先聘用合適的本地勞工。

發言人又強調，勞工處已實施一系列加強措施，保障本地勞工優先就業，包括在優化計劃專題網頁新增網上投訴表格，方便本地僱員和輸入勞工就僱主涉嫌違反優化計劃的規定作出投訴。

優化計劃自2023年9月推出，勞工及福利局長孫玉菡上月中稱，當局發現零星投訴個案有證據顯示涉及違規，包括有初步證據顯示一宗個案涉及僱主在為期4周的本地招聘表現「不真誠」，在可以聘請本地勞工的情况下不作聘請；另有兩宗則涉及僱主聘請外勞後解僱本地員工。

