港大與的士車隊合作研AI派單系統　星群的士稱將提高接單效率 (14:47)

「智能派單決策系統」實時整合的士平台蒐集的數據，包括乘客叫車需求、司機狀態、路面交通情况、的士即時位置等，再利用AI分析，自動生成多組司機與訂單配對方案，篩選最佳組合，指派最適合的司機接載有關乘客。

港大工程學院土木工程系助理教授、「智能出行實驗室」主任柯錦濤表示，該系統提供「廣播模式」和「指派模式」兩種配對機制可供司機選擇，前者如傳統派單方法，的士平台收到乘客訂單後會廣播予司機，由司機自行選擇接單；後者由AI系統預測完成訂單後的剩餘電量，篩選出可行的配對方案。他舉例指，若距離適合某名司機，但當系統預測電量不足以支援完成車程，或接單後未能趕充電站充電，則不會分派該訂單予該司機；若電量充足但距離不適合，亦不會派單。

柯錦濤透露，「智能派單決策系統」未來會考慮向司機推薦上車點、充電站、的士站，以便司機預備接單，亦會加入「空車巡遊算法」功能，讓暫未有訂單的司機知悉哪裏較大機會能接載乘客。

忠誠車行執行董事兼星群的士創辦人鄭敏怡說，「指派模式」適用於即日訂單，但對於預約訂單，如提早兩日預約的訂單則未必發揮很大作用。鄭稱，該系統由7月14日正式應用至今，接單量較6月高出一倍，又指星群的士車隊申請的425輛的士將全數採用該系統，其中約160輛已投入服務，惟暫無其餘的士投入服務的時間表。

另外，本報早前實測星群的士車隊的應用程式時，發現逾半小時內3度叫車不果、程式頁面顯示上車點與記者指明有偏差。鄭敏怡形容，本港地圖識別與用家選項有差別屬「廣泛會發生」的情况，但相信的士司機在接單後，會再與乘客溝通上客地點；又承認的士車隊正式營運後出現一些「沙石」，其後情况有所改善，引入「智能派單決策系統」後接單量或接單效率顯著提升。