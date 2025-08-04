政府列「香港議會」16人為潛逃者　撤銷特區護照、禁提供或處理資金 (12:02)

該19人中，袁弓夷、霍嘉誌及蔡明達已於去年被指明為潛逃者。16名今被指明的有關潛逃者為何良懋、陳麗珍、馮崇義、龔小夏、吳文昕、曾偉藩、錢寶芬、夏海俊、侯中宇、何永友、姜嘉偉、林千淦、吳文君、黃振華、黃修和及張信燕，各人被指在香港境外一直從事危害國家安全的行為和活動。另外，鄧炳強亦已要求警方整理相關證據，以供其考慮行使《維護國家安全條例》第60條下的權力，禁止「香港議會」及「香港民主建國聯盟」在香港運作。

政府發言人稱，有關通緝犯潛藏英國、美國、加拿大等地，並在當地繼續公然從事危害國家安全的勾當，並透過抹黑詆毀意圖煽動對中央和香港特區的憎恨，故有需要採取措施強烈打擊。

警方提醒，除獲得特許授權外，任何人直接或間接向潛逃者提供任何資金、其他財務資產或經濟資源，包括向潛逃者在網上建立的平台或專頁提供資金，或處理其財產；提供、租賃或向其租入不動產；與有關潛逃者成立合資企業、合夥或類似的關係等，即屬犯罪，一經定罪可處監禁7年。