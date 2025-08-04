明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

政府列「香港議會」16人為潛逃者　撤銷特區護照、禁提供或處理資金 (12:02)

警方國安處日前懸紅通緝19人，涉在境外組織及參選「香港議會」。保安局長鄧炳強今（4日）行使《維護國家安全條例》第89條所賦予的權力，指明16人為潛逃者，並指明針對他們施行的措施，包括「禁止提供資金等或處理資金等」、「禁止與不動產相關的某些活動」，及「與涉及有關潛逃者的合資企業或合夥相關的禁止」；當中大部分人被撤銷特區護照等，部分潛逃者被暫時罷免董事職位。

該19人中，袁弓夷、霍嘉誌及蔡明達已於去年被指明為潛逃者。16名今被指明的有關潛逃者為何良懋、陳麗珍、馮崇義、龔小夏、吳文昕、曾偉藩、錢寶芬、夏海俊、侯中宇、何永友、姜嘉偉、林千淦、吳文君、黃振華、黃修和及張信燕，各人被指在香港境外一直從事危害國家安全的行為和活動。另外，鄧炳強亦已要求警方整理相關證據，以供其考慮行使《維護國家安全條例》第60條下的權力，禁止「香港議會」及「香港民主建國聯盟」在香港運作。

政府發言人稱，有關通緝犯潛藏英國、美國、加拿大等地，並在當地繼續公然從事危害國家安全的勾當，並透過抹黑詆毀意圖煽動對中央和香港特區的憎恨，故有需要採取措施強烈打擊。

警方提醒，除獲得特許授權外，任何人直接或間接向潛逃者提供任何資金、其他財務資產或經濟資源，包括向潛逃者在網上建立的平台或專頁提供資金，或處理其財產；提供、租賃或向其租入不動產；與有關潛逃者成立合資企業、合夥或類似的關係等，即屬犯罪，一經定罪可處監禁7年。

相關字詞﹕潛逃者 維護國家安全條例 保安局 編輯推介

上 / 下一篇新聞