渠務署：上周六黑雨水浸個案兩小時內完成清理　再添兩部排水機械人 (11:02)

莫永昌今（4日）於港台節目《千禧年代》上表示，上周六署方共收到的5宗水浸報告，分別位於北大嶼山、屯門、西貢等地，水浸深度有200至300毫米，及後署方在1至2小時內成功清理，使道路得以回復正常。他又說，經過前年特大暴雨的經驗，署方已將緊急應變隊數目由去年約160隊增至今年約180隊，當暴雨訊號取消後，應變隊就會在幾小時內巡查及清理240個容易因堵塞而水浸的地點，為下場暴雨做好準備。

目前本港共4部排水機械人，包括「龍吸水」、「小禹一號」、「小禹二號」及「小禹三號」，上周二（29日）黑雨時，渠務署亦動用「龍吸水」將柴灣環翠邨停車場的積水抽走。莫永昌提到，有見機械人的功效強大，署方已引入多兩部「龍吸水」於行動基地待命，未來將視乎情况考慮是否需引入更多機械人。

莫永昌續說，署方現與內地大學合作，嘗試透過AI分析實時數據，自動識別及評估水浸深度和範圍；同時在各區安裝共逾300個水位監測器、雨量監測器、內澇監察器來蒐集雨量、馬路積水深度、河道及海平面水位等數據，署方人員將可實時以手機監察情况並調派工作。

他又指，署方在過去十多年，已發展成有效的防洪體系，包括正推展的「雨水排放系統改善工程」，其設計標準亦可媲美其他先進城市；但近年發生極端天氣情况頻繁，因此署方在去年已額外完成綜合防洪管理策略，希望打造香港成為「韌性防洪城市」。