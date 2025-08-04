明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

渠務署：上周六黑雨水浸個案兩小時內完成清理　再添兩部排水機械人 (11:02)

本港上周六（2日）發出黑色暴雨警告訊號，渠務署長莫永昌表示，當日署方共錄得5宗水浸報告並於兩小時內完成清理工作，其中亦有近120名市民求助，署方調派近110組緊急應變隊處理。他又說，渠務署已引入多兩部排水機械人「龍吸水」，同時陸續應用AI（人工智能）及調整防洪策略應對極端天氣，盼打造香港成為「韌性防洪城市」。

莫永昌今（4日）於港台節目《千禧年代》上表示，上周六署方共收到的5宗水浸報告，分別位於北大嶼山、屯門、西貢等地，水浸深度有200至300毫米，及後署方在1至2小時內成功清理，使道路得以回復正常。他又說，經過前年特大暴雨的經驗，署方已將緊急應變隊數目由去年約160隊增至今年約180隊，當暴雨訊號取消後，應變隊就會在幾小時內巡查及清理240個容易因堵塞而水浸的地點，為下場暴雨做好準備。

目前本港共4部排水機械人，包括「龍吸水」、「小禹一號」、「小禹二號」及「小禹三號」，上周二（29日）黑雨時，渠務署亦動用「龍吸水」將柴灣環翠邨停車場的積水抽走。莫永昌提到，有見機械人的功效強大，署方已引入多兩部「龍吸水」於行動基地待命，未來將視乎情况考慮是否需引入更多機械人。

莫永昌續說，署方現與內地大學合作，嘗試透過AI分析實時數據，自動識別及評估水浸深度和範圍；同時在各區安裝共逾300個水位監測器、雨量監測器、內澇監察器來蒐集雨量、馬路積水深度、河道及海平面水位等數據，署方人員將可實時以手機監察情况並調派工作。

他又指，署方在過去十多年，已發展成有效的防洪體系，包括正推展的「雨水排放系統改善工程」，其設計標準亦可媲美其他先進城市；但近年發生極端天氣情况頻繁，因此署方在去年已額外完成綜合防洪管理策略，希望打造香港成為「韌性防洪城市」。

 

相關字詞﹕渠務署 極端天氣 編輯推介

上 / 下一篇新聞