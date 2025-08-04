明報新聞網
即時港聞

衛生防護中心料再有基孔肯雅熱輸入個案的風險高　政府跨部門加強防蚊滅蚊 (10:58)

本港暫時錄得一宗基孔肯雅熱輸入個案。衛生防護中心傳染病處高級醫生(流行病學)黃凱基表示，由於香港與內地交往頻繁，相信再有輸入個案的風險高，他稱政府跨部門已積極防蚊滅蚊，當發現個案後會針對加強相關工作，包括到患者的住所及曾到過的地方滅蚊。他提醒市民要留意住所及周圍環境是否有積水，亦要使用蚊怕水，當從受基孔肯雅熱的境外地方回港後，14日內都要使用蚊怕水，避免本地蚊隻叮咬、感染病毒後再傳播。

黃凱基於港台《千禧年代》表示，基孔肯雅熱由蚊傳人，一般潛伏期為3至8天，最長潛伏可達12天，被叮咬後會有發燒、關節痛、出疹等病徵，暫時仍未有準確可信的快速檢測途徑，若市民曾到高風險地區後有不適應盡快求醫，並可抽取血液樣本送往衛生防護中心作檢測。

黃凱基表示，大部分患者情况輕微，基本上一周內病徵會明顯改善，惟免疫力較弱、長者及幼童出現嚴重情况的機會相對較大，甚至有患者的關節痛持續數月。他提到目前與內地有機制互相通報案例，當局亦已在口岸加強資訊發放，當發現懷疑個案會作轉介。至於疫苗方面，黃稱現時的疫苗較新，無任何國家廣泛使用，僅小規模地應用在高危人士身上，衛生防護中心會留意世界衛生組織的相關報告及數據分析。

12歲患者已退燒　正在無蚊環境下治療

黃凱基亦於商台《在晴朗的一天出發》說，居於觀塘安達邨的12歲患者已退燒，醫院正密切監察其情况。他稱，受感染人士在確診基孔肯雅熱後要在無蚊環境下治療及接受觀察，當血液再無病毒就可出院。

他提醒，如果市民外遊時感染病毒，即使處於潛伏期或無病徵，被蚊叮咬後亦會透過血液將病毒散播，故外遊回港後14天均應使用蚊怕水。

