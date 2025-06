江旻憓出席國安論壇 感恩國家作為「堅強後盾」 (21:42)

其中江旻憓憶述年輕時隨港隊到內地交流,按照當地慣例,只有國家冠軍、頂尖運動員才可到運動員餐廳的3樓,享用最豐富的餐點。她稱當時儘管年輕、未奪過大獎,仍獲厚待到3樓,只因她來自香港,令她心存感恩。她另分享某次出國比賽時腳傷,港隊無隨隊治療師,幸得國家隊幫忙治療,令她感恩國家作為「堅強後盾」。

莊雅婷分享道,從電視聽見有身處戰火的巴勒斯坦兒童,夢想只是「活過今日」,令她感悟國家強大的重要,「我哋唔係生活喺和平嘅世代,我哋係生活喺和平嘅國家」。她認為要建立國安意識,前提是有「國家概念」,而非單單「城市概念」,「我首先係一個中國人,跟住係一個香港人」,只要對國家產生歸屬感,自然想守護她。

林定國其後則分享自己到外國旅遊,看見美國的朋友介紹自己時也不會說自己來自美國,而是說「我來自紐約(I come from New York)。」他形容自己是「生活在香港的中國人」,但要介紹自己,「我會話自己係香港人,一啲問題都無⋯⋯就等於我以前住北角,我話自己係『北角人』,唔通我就否認係『港島人』或者『香港人』咩?無可能嘛。係好順理成章嘅事,無需要喺呢啲地方糾纏」。惟他強調香港是中國的一部分,這是「不言而喻」的事。

林定國在座談會前致歡迎辭,將發展和安全比喻成「驅動之雙輪」,指一架車要平穩在路上走,兩個輪子必須大小直徑相同,滾動速度和方向也要一致。他說維護國安是平衡兩者的「必要之舉」,也只有這樣才可吸引外國人來港貢獻力量。副律政司長張國鈞則致閉幕辭,提到一個國家倘沒國安,不但不能發展起來,甚至連「國家存亡都主宰不了」,稱香港倘做不好維護國安,「影響的不只是特區的市民,更會影響全國14億人民的安危」。