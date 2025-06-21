江旻憓出席國安論壇 感恩國家作為「堅強後盾」 (21:42)

其中江旻憓憶述年輕時隨港隊到內地交流，按照當地慣例，只有國家冠軍、頂尖運動員才可到運動員餐廳的3樓，享用最豐富的餐點。她稱當時儘管年輕、未奪過大獎，仍獲厚待到3樓，只因她來自香港，令她心存感恩。她另分享某次出國比賽時腳傷，港隊無隨隊治療師，幸得國家隊幫忙治療，令她感恩國家作為「堅強後盾」。

莊雅婷分享道，從電視聽見有身處戰火的巴勒斯坦兒童，夢想只是「活過今日」，令她感悟國家強大的重要，「我哋唔係生活喺和平嘅世代，我哋係生活喺和平嘅國家」。她認為要建立國安意識，前提是有「國家概念」，而非單單「城市概念」，「我首先係一個中國人，跟住係一個香港人」，只要對國家產生歸屬感，自然想守護她。

林定國其後則分享自己到外國旅遊，看見美國的朋友介紹自己時也不會說自己來自美國，而是說「我來自紐約（I come from New York）。」他形容自己是「生活在香港的中國人」，但要介紹自己，「我會話自己係香港人，一啲問題都無⋯⋯就等於我以前住北角，我話自己係『北角人』，唔通我就否認係『港島人』或者『香港人』咩？無可能嘛。係好順理成章嘅事，無需要喺呢啲地方糾纏」。惟他強調香港是中國的一部分，這是「不言而喻」的事。

林定國在座談會前致歡迎辭，將發展和安全比喻成「驅動之雙輪」，指一架車要平穩在路上走，兩個輪子必須大小直徑相同，滾動速度和方向也要一致。他說維護國安是平衡兩者的「必要之舉」，也只有這樣才可吸引外國人來港貢獻力量。副律政司長張國鈞則致閉幕辭，提到一個國家倘沒國安，不但不能發展起來，甚至連「國家存亡都主宰不了」，稱香港倘做不好維護國安，「影響的不只是特區的市民，更會影響全國14億人民的安危」。