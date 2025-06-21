羅淑佩：考慮紅館重新定位 為長期演出項目及粵劇預留場地 (17:41)

羅淑佩指去年訪港旅客人次近4500萬，按年增加逾三成，今年首五個月訪港旅客人次超過2000萬人次，按年增長12%。當中內地旅客佔1500萬人，非內地旅客則為500萬人次，按年分別增長約10%及18%，反映旅遊業增長趨勢明顯。

羅淑佩指出，紅館過去以體育活動優先，令許多有意舉行演唱會的主辦單位未能租用，場地檔期供不應求。啟德體育園落成後，有空間調整紅館的定位。她說上月底有四個來自不同地方的團體，在港不同場館開演唱會，可期待未來有更多海內外歌手來港演出。改變紅館定位，目標是為主辦單位提供更多珍貴檔期。

她透露政府會為長期演出項目及粵劇預留場地，相關安排會在康文署的場地推出，目標促進更多有代表性的本地大型重點表演藝術演出。康文署稍後會公布表演場地租用政策的新措施，改善場地資源分配，提供更多檔期予不同藝術團體使用。

羅淑佩表示目前正根據《香港旅遊業發展藍圖2.0》，推出更多創新旅遊產品，吸引全球遊客。下半年將推出一系到活動，例如香港單車節、美酒佳餚巡禮、跨年倒數等。旅發局亦會持續邀請知名網絡紅人來港，透過他們的影響力，向世界展示香港的魅力。