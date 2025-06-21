警打擊網上購物騙案12日拘118人　涉款523萬 (12:43)

警方網絡安全及科技罪案調查科聯同西九龍總區科技及財富罪案組今日(21日)表示，本月展開行動打擊網上購物騙案，由6月9日至昨日共錄得192宗案件，涉及在網上交易平台及社交平台，交易表演場地門票、電子產品及飲食產品等時被騙，受害人達321人，合共損失金額逾523萬，行動拘捕118人，全屬本地居民，目前正保釋候查。
網罪科警司高迪稱，行動代號為「黑劍行動」，在過去兩星期重點打擊網購騙案及相關的洗黑錢罪行，合共拘捕82男及36女，年齡介乎18至74歲，涉及以欺騙手段取得財產、串謀欺詐、藏有虛假文書及俗稱「洗黑錢」的罪行。
高迪續稱，被捕人中有93名是傀儡戶口持有人，大部分報稱無業，相信是犯罪集團是利用市民想賺快錢的心態，招攬他們協助接收騙款。
網罪科總督察李俊岷指，網罪科透過情報分析，發現屬於6個組別的本地騙徒，利用網購平台誘騙市民購買商品，如演唱會門票。騙徒會小組形式或單獨犯案，犯案時會先在不同網購平台假扮賣家出售貨品，受害人表示有意交易後，便會透過通訊軟件交流交易細節，並要求受害人將貨款發到其戶口，收款後便告消失。
西九龍總區科技及財富罪案組高級督察王婉欣指，其中一宗案件的受害人為一名女文員，在社交平台上出售一個價值約幾百元的熨斗，騙徒假扮顧客接觸受害人，並傳送假網頁連結，指示受害人輸入網上銀行帳戶和密碼，騙徒訛稱會將貨款轉到戶口，最終受害人誤信騙徒，在假網頁內輸入了自己的銀行帳戶和密碼，被騙徒轉走100萬元。
高迪又稱，因應網購騙案的上升趨勢，網罪科已成立專責小組全面打擊網購騙案，包括聯同各總區聯同執法及與相關的持份者緊密協作，特別是網購平台及社交媒體平台，引述警方今年首5個月已要求相關平台移除3萬3900個疑似騙徒帳號及專頁，警方亦將繼續向市民宣傳防止騙案發生。