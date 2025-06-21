警打擊網上購物騙案12日拘118人　涉款523萬 (12:43)

網罪科警司高迪稱，行動代號為「黑劍行動」，在過去兩星期重點打擊網購騙案及相關的洗黑錢罪行，合共拘捕82男及36女，年齡介乎18至74歲，涉及以欺騙手段取得財產、串謀欺詐、藏有虛假文書及俗稱「洗黑錢」的罪行。

高迪續稱，被捕人中有93名是傀儡戶口持有人，大部分報稱無業，相信是犯罪集團是利用市民想賺快錢的心態，招攬他們協助接收騙款。

網罪科總督察李俊岷指，網罪科透過情報分析，發現屬於6個組別的本地騙徒，利用網購平台誘騙市民購買商品，如演唱會門票。騙徒會小組形式或單獨犯案，犯案時會先在不同網購平台假扮賣家出售貨品，受害人表示有意交易後，便會透過通訊軟件交流交易細節，並要求受害人將貨款發到其戶口，收款後便告消失。

西九龍總區科技及財富罪案組高級督察王婉欣指，其中一宗案件的受害人為一名女文員，在社交平台上出售一個價值約幾百元的熨斗，騙徒假扮顧客接觸受害人，並傳送假網頁連結，指示受害人輸入網上銀行帳戶和密碼，騙徒訛稱會將貨款轉到戶口，最終受害人誤信騙徒，在假網頁內輸入了自己的銀行帳戶和密碼，被騙徒轉走100萬元。

高迪又稱，因應網購騙案的上升趨勢，網罪科已成立專責小組全面打擊網購騙案，包括聯同各總區聯同執法及與相關的持份者緊密協作，特別是網購平台及社交媒體平台，引述警方今年首5個月已要求相關平台移除3萬3900個疑似騙徒帳號及專頁，警方亦將繼續向市民宣傳防止騙案發生。