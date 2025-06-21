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李家超：本港既要維護國安亦要發展經濟　時刻以「國家安全的高度」審視問題 (12:19)

《港區國安法》實施近5年，特首李家超今（21日）認為，本港既要繼續維護好國安，也要用好穩定局面，全面「拼經濟、謀發展、惠民生」，實現以人民為中心目的；提到本港需在提升傳統優勢同時，聚力改革創新，包括加快發展北部都會區和深港河套創科園，「以產業發展為主軸，以創新科技為核心」，推動本港整體發展。他又指，要堅定維護國家主權、安全和發展利益，時刻以「國家安全的高度」審視和解決問題。

在「《港區國安法》公布實施5周年論壇」上，李家超致辭時提到，2019年「港版顏色革命」對本港造成巨大的創傷，是市民難以忘懷的慘痛記憶，形容當時「暴徒」肆虐、「港獨」猖獗、反中亂港份子「攬炒」本港，拉香港「跳崖」，令本港墮入痛苦深淵，安全蕩然無存。他指，感謝中央在港危急關頭公布實施《港區國安法》，止暴制亂立竿見影；而特區政府依法打擊危害國安的行為和活動，令社會回復秩序。

對於美國公布「對等關稅」措施引發關稅戰，李家超重申，本港會保持基本零關税的自由港地位，奉行開放自由貿易和國際規矩和原則，用好香港內聯外通的優勢，促進海外和內地企業、資金和技術「引進來」和「走出去」的雙向流動。《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式上月在港舉行，李家超認為，國際調解院成立並落戶本港，進一步提升本港國際地位，發揮兼具普通法和大陸法系的優勢，促進維護國際法規秩序及人類和平發展。

論壇下午進行兩場座談環節，包括由港大法律學院教授陳弘毅及前刑事檢控專員江樂士等，探討國安法制度未來發展；及由律政司長林定國、「劍后」江旻憓及演員丁子朗等，探討青年維護國安的角色。

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