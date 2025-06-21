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夏寶龍：香港「一國兩制」沒有變　正常國際交往受國安法保護 (11:28)

《港區國安法》實施近5年，港澳辦主任夏寶龍主動引述，英中貿易協會高層人士駁斥本港變成又一個中國內地城市言論，夏認為，「你只需在中環走走，在蘭桂坊跳跳舞，或是在香港做你一向會做的事情」，就能明白香港的獨特魅力，強調「香港還是原來的香港，一國兩制沒有變」。他稱，有維護國安的公職人員受無理制裁，認為他們秉持法治精神、無畏無懼、義無反顧堅定履職，用實際行動愛港護港，「他們是英雄，我為他們點讚」。

「《港區國安法》公布實施5周年論壇」今（21日）在灣仔會展舉行，包括上月獲任命的中聯辦主任周霽、基本法委員會副主任張勇、中央駐港國安公署長董經緯、外交部駐港特派員崔建春、解放軍駐港部隊司令員彭京堂及前特首林鄭月娥等。

發表主旨致辭的夏寶龍認為，本港現時實現「由亂到治」，但「樹欲靜而風不止」，不要認為現已「萬事大吉」，不需再維護國安，修例風波慘痛教訓不能忘。他強調，要清醒看到反中亂港份子「賊心不死」，各種「軟對抗」花樣翻新，外部敵對勢力對本港的插手干預「一刻也沒有停止」，反滲透、反顛覆、反分裂的鬥爭沒有結束，一些別有用心的人炮制謬論，舉例指有國安法就沒有一國兩制等言論蠱惑人心。

立法會今年底舉行換屆選舉。夏認為，必須確保特區管治權牢牢掌握在愛國者手中，守護好管治權就是守護香港繁榮穩定，守護七百多萬香港居民切身利益；若不能確保國家政權安全，特區管治權不能掌握在愛國者手中，香港繁榮穩定無從談起，維護國安就是一句空話；在這大是大非問題要立場堅定、旗幟鮮明，任何時候不能動搖。他指維護國安必須落實愛國者治港，按德才兼備標準選賢任能，廣泛吸納愛國愛港立場堅定、管制能力突出、熱心服務公眾的優秀人才進入管治團隊，進一步把香港新選舉制度優勢轉化為治理效能。

夏寶龍表示，必須做到維護安全和推動發展都堅定不移，維護國安是為本港更好的發展，讓本港市民過上更好日子，讓外來投資者的合法權益獲更好保護。他認為社會要珍惜當前來之不易、安定祥和的局面，集中精力拼經濟、謀發展，不斷塑造香港發展新動能和新優勢，把本港繁榮發展創建在更為安全及可靠的基礎上。

他指，必須保持本港獨特地位和優勢，在一國兩制條件下，維護國家安全使香港更加開放和自由，正常國際交往，不只不違反國安法，反而受國安法保護。他指維護國安有利於發揮香港背靠祖國，聯通世界的獨特優勢，有利鞏固香港高度自由開放的經營環境，有利深化國際交往合作，必將讓香港開放的大門越開越大，國際影響力和競爭力越來越強 。

夏寶龍又稱，必須切實保障香港居民人權自由，《港區國安法》規定完善人權保障體系，合理平衡國安與人權自由，將堅持法治和保障人權原則，貫穿在法律條文和實施過程中，《香港國安法》實施五年來，打擊的僅僅是極少數嚴重危害國家安全的犯罪分子，保護的是全體香港居民的人權和自由，這是香港維護國安的重要經驗，必須長期堅持，確保社會安定有序。

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