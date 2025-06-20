中四生AI平台藥倍安心獲獎後惹原創及私隱爭議　甄選機構指數據屬網上藥物資料庫及模擬病人資料　學生賽後才與科技公司聯絡 (18:39)

爭議一：原創與否？

早於2022年，美國科技機構「AI Health Studio」就曾介紹過「藥倍安心」，並稱屬原創者，相關網頁現已下架。日內瓦國際發明展在本港的甄選及培訓由香港資優教育學苑委託「香港新一代文化協會」負責。兩個機構都表示，涉事學生在參與「2024香港資訊及通訊科技獎」及「第50屆日內瓦國際發明展」之後，才與美國科技機構聯絡，目的是為項目商業化。

爭議二：擅取病人私隱？

研發平台的中學生早前受訪稱，她透過學校接觸兩名醫生提供指導，匿名使用至少100名病人病歷，有與大型醫療集團等接觸，冀未來可在臨牀應用。不過，涉事女生的父親、成立香港肝膽胰及結直腸微創外科中心的肝癌權威潘冬平醫生其後向本報稱，其女兒作品採用的是模擬病人資料（Simulated patients）。本報亦發現，有外國網站稱用8周協助製作Medisafe平台。該網在本月17日更新說法，稱「幫助優化（optimise）一款以AI處方藥物的軟件，並將其商業化，以及改善該網頁的臨牀可用性，解決原發明者的限制」。

資優學苑冀社會正面包容支持學生 未經核實言論會傷害學生

香港資優學苑回覆本報指，應教育局要求向本地比賽主辦機構了解，包括檢視甄選過程、評審機制，就回應投訴事宜所提交的證據，以及聯絡日內瓦國際發明展的主辦單位代表，稱指理解社會各界對教育發展及學生活動的高度關注，認為學生正處於學習與成長的重要階段，更需要正面、包容的環境與社會支持。任何未經核實的言論，皆可能對學生造成不必要的壓力與傷害。

新一代文化協會：重視參賽者誠信

「香港新一代文化協會」亦表示，與香港資優教育學苑成立的個案跟進小組一致認為，涉事學生符合甄選資格。協會又說，作為香港區選拔賽的主辦機構，一向非常重視參賽者的誠信，以公平公正原則，嚴格按照準則及相關法例組織評審委員會對參賽項目進行評審；若發現有問題的參賽者將嚴肅處理，確保比賽的聲譽和權威性。

Medisafe是透過AI分析病人病歷，並會自動覆核醫生處方及劑量，以減處方藥物失誤風險。本報日前發現，有AI公司稱以8周時間，協助香港肝膽胰及結直腸微創外科中心製作Medisafe，該公司翌日更新說法稱是「幫助優化」。

涉事學生亦入選《南華早報》的傑出學生選舉。負責活動的籌委會指，留意到近期報道，而且相關賽事主辦方已對個別學生展開調查，將延後公布其中一個獎項結果。