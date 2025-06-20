的士司機疑遭警員箍頸後亡　醫生指事主頭部受傷出現譫妄症狀　不適合錄口供 (18:28)

事主陳輝旺2012年11月11日在西隧收費亭與乘客爭執後被捕，同年12月12日離世。伊院時任內科醫生麥彥豐指，她曾通知事主家屬稱，事主的傷勢不太可能由他自己造成。她又指，事主入院約兩周後感染耐藥性金黃葡萄球菌，終變成肺炎。麥從醫療紀錄得悉，事主報稱與乘客爭執時被推倒，頭部及肢體受傷；另一名內科醫生曾懷疑事主有腦震盪，後來事主因言語混亂被轉介精神科評估。

九龍醫院時任精神科醫生楊天恩供稱，他在2012年11月12日於伊院為事主做評估，並撰寫兩份精神科報告。首份報告顯示，事主已與妻子分居，只與兩名女兒同住，他因婚姻問題以及不滿意透過駕的士賺取的收入，所以有情緒困擾。

首份報告指，事主稱曾有外籍乘客用假錢付車資，因此案發時他將的士駛至西隧後，要求日籍客人先支付隧道費，對方拒絕後與他衝突，但他不記得自己是被救護車抑或警車送院。報告稱，事主知覺受損、笑容不協調、說話間中離題，被診斷為頭部受傷後有紛亂以及譫妄症狀，不適合錄取口供。

第二份精神科報告則顯示，後來事主的精神紊亂症狀曾減退，但於同月26日再出現譫妄。楊指事主的情況屬於「躁動型譫妄」。在代表被指箍頸警員林偉榮的大律師謝祿英提問下，楊確認，若事主曾跌倒並受撞擊，有機會導致語無倫次。謝問，事主是否對於外籍客人及警員有被害妄想的情況；楊說，事主可能只是有相關想法，但「要去到妄想症嘅情況先可以診斷為思覺失調」。