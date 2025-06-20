車牌「US8964」牌主過戶一波三折稱要警方批准　指帳戶於運輸署被「鎖」 (17:11)

車牌「US8964」車輛在過去三年的六月四日均曾被警方在馬路上以非法改裝為由截查或被拖走，持有「US8964」車牌的車主招先生向本報表示，日前打算到運輸署將車牌過戶予新牌主，並為近日新購的一輛二手車過戶，但獲告知其個人檔案帳戶在運輸署系統「lock（鎖）住」，所有涉及其名下的車輛及車牌過戶事項，需逐一由警方批准，又指「US8964」車牌正被警方調查，即使過戶予他人，調查仍會繼續，日後持有「US8964」的新牌主或需被查。招先生慨嘆事件令人心痛，又認為政府做法荒謬，「香港一向都話自由港，理應可以自由進行交易，無諗過簡單車輛過戶都會被警方阻礙」。本報已向運輸署及警方查詢，正待回覆。
招生在今年六四透露，正考慮移居外地，已安排將掛有「US8964」車牌的車輛運離香港。招生向本報指，他近日購入一部二手車，打算運到外地使用，原本擁有的「US8964」車牌亦因將離港盼轉讓予他人，前日（18日）到運輸署牌照事務處辦理手續，但職員告知「招生你個人在運輸署系統入面lock（鎖）住」，所有涉及其名下的車輛及車牌過戶事項，均需逐一獲警方批准，而其個案亦並非署方致電警方便可處理，需進一步手續。
招生指，他昨日再到運輸署處理，最終等近4小時後才獲署方通知獲批，署方職員始才告知其「US8964」車牌正被調查，過戶後調查仍會繼續，提醒新牌主日後處理車輛登記或交通事務時或面對同樣情况，相信調查「跟牌唔係跟人」。招生稱，接手「US8964」車牌者有與他一同到運輸署處理手續，他向署方表示明白日後情况，最終完成手續。不過，招生指，事後有運輸署職員問新牌主會否考慮不駕駛掛有「US8964」車牌的車輛外出，又透露警方問「個牌幾時會消失」，並指不肯定該牌將來可否於路面正常使用。
招生憶述，當時運輸署職員見到其檔案被「鎖住」時亦「呆咗幾秒」。他亦對事件感心痛及失望，「件事好錯，香港係自由貿易港，無諗過車輛過戶都要批核」。至於為何過戶「US8964」車牌，招生指因車輛已運離香港，「我留住個牌都無意思，但個牌都有紀念意義，所以轉俾其他人」。他又透露，當年選擇「US8964」牌照，其中一個原因其實只是他喜愛保時捷的964車型，只是剛好又有雙重意義。
招生指，近年自己及家人一直被跟蹤及收到滋擾信件，今年六四前夕更有警方上門拍門，稱他在一個月前無付牌費下駕駛「US8964」車牌車輛，聲稱要向他發告票，其後又要求他提供車輛已運離港的證明，但最終警方無發告票。招生稱，本以為告一段落，沒想過過戶車牌時遇上阻滯。