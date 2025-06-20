車牌「US8964」牌主過戶一波三折稱要警方批准　指帳戶於運輸署被「鎖」 (17:11)

招生在今年六四透露，正考慮移居外地，已安排將掛有「US8964」車牌的車輛運離香港。招生向本報指，他近日購入一部二手車，打算運到外地使用，原本擁有的「US8964」車牌亦因將離港盼轉讓予他人，前日（18日）到運輸署牌照事務處辦理手續，但職員告知「招生你個人在運輸署系統入面lock（鎖）住」，所有涉及其名下的車輛及車牌過戶事項，均需逐一獲警方批准，而其個案亦並非署方致電警方便可處理，需進一步手續。

招生指，他昨日再到運輸署處理，最終等近4小時後才獲署方通知獲批，署方職員始才告知其「US8964」車牌正被調查，過戶後調查仍會繼續，提醒新牌主日後處理車輛登記或交通事務時或面對同樣情况，相信調查「跟牌唔係跟人」。招生稱，接手「US8964」車牌者有與他一同到運輸署處理手續，他向署方表示明白日後情况，最終完成手續。不過，招生指，事後有運輸署職員問新牌主會否考慮不駕駛掛有「US8964」車牌的車輛外出，又透露警方問「個牌幾時會消失」，並指不肯定該牌將來可否於路面正常使用。

招生憶述，當時運輸署職員見到其檔案被「鎖住」時亦「呆咗幾秒」。他亦對事件感心痛及失望，「件事好錯，香港係自由貿易港，無諗過車輛過戶都要批核」。至於為何過戶「US8964」車牌，招生指因車輛已運離香港，「我留住個牌都無意思，但個牌都有紀念意義，所以轉俾其他人」。他又透露，當年選擇「US8964」牌照，其中一個原因其實只是他喜愛保時捷的964車型，只是剛好又有雙重意義。

招生指，近年自己及家人一直被跟蹤及收到滋擾信件，今年六四前夕更有警方上門拍門，稱他在一個月前無付牌費下駕駛「US8964」車牌車輛，聲稱要向他發告票，其後又要求他提供車輛已運離港的證明，但最終警方無發告票。招生稱，本以為告一段落，沒想過過戶車牌時遇上阻滯。