有議員建議中九龍繞道調低收費　陳美寶：收10元情理兼備 (16:01)

陳美寶指，據明年的預計人口估算，繞道附近一帶，包括九龍東及將軍澳的總人口將比當年興建繞道時的估算升約6%，最新交通數據亦顯示九龍東西走向主要道路車流量比當年上升約15%。故當局最新評估繞道開通時，車流會比當年預計為高，預計繁忙時間達0.97，強調需預留空間應付車流。

多名議員質疑當年建繞道時政府無提要收費，陳美寶解釋，當年無建議收費是考慮到無空間建收費設施，現時有易通行令收費變可行，又指中九龍繞道有7公里都是隧道，而且有3座通風大樓，好比過海隧道，繞道在通風及照明上的成本比一般隧道高，當局需在營運上維持可持續性。

工聯會陸頌雄提出中九龍繞道商用車免費，民建聯李慧琼建議繞道分時段收費。陳美寶稱當局今次盼採取簡單方案，所有車種劃一收費。

民建聯陳學鋒質疑當局在為不同隧道制定收費時各自用不同原則，「三隧就用交通管理，城門隧道就話要用者自付」，認為當局應用同一原則整體一併檢視。香港新方向張欣宇亦指，單條隧道要自費盈虧或有困難，當局制定收費時不應逐條隧道檢視營運成本，應綜合所有隧道的收支情況處理。實政圓桌田北辰則稱認同當局可收費收回成本，但強調不能「倒賺」。

陳美寶稱，當局認為四大原則，即交通管理需要、公交優先、效率優先及用者自付應「動態處理」，若只顧其中一個原則或得不償失，所有隧道在落實四大原則上的比重亦不能一致，否則會失去彈性。至於檢視營運成本上應否所有隧道一併檢視，陳美寶未正面回應，僅稱日後會邁向將隧道整合成一個組別再批出整體營運合約，形容會逐步做。

另外，陸頌雄與經民聯盧偉國、航運交通界易志明均要求當局檢視減低三條過海隧道現時50元的商用車收費，盧偉國認為小巴及輕型貨車的收費應與其他商用車區分。陳美寶指收費不會一成不變，但當局留意到三隧整體交通流量呈上升趨勢，當局盼先觀察，形容當局現階段未有信心調整，以免影響三隧得來不易的分流效果。