有議員建議中九龍繞道調低收費　陳美寶：收10元情理兼備 (16:01)

政府建議年底開通的中九龍繞道所有車輛全日劃一收費10元，立法會交通事務委員會今早（20日）開會討論有關事宜。工聯會立法會議員鄧家彪及勞聯周小松分別建議當局考慮調低收費至8元及5元，運輸及物流局長陳美寶指，若改收8元，無論在交通分流或繞道預留行車容量方面均不及10元方案理想，當局可收回的營運成本亦由9成下降至7成；5元方案則會令繞道繁忙時間行車量／容車量比率達9成，而且只能收回一半成本，強調10元方案已作出平衡，達到情理兼備。
陳美寶指，據明年的預計人口估算，繞道附近一帶，包括九龍東及將軍澳的總人口將比當年興建繞道時的估算升約6%，最新交通數據亦顯示九龍東西走向主要道路車流量比當年上升約15%。故當局最新評估繞道開通時，車流會比當年預計為高，預計繁忙時間達0.97，強調需預留空間應付車流。
多名議員質疑當年建繞道時政府無提要收費，陳美寶解釋，當年無建議收費是考慮到無空間建收費設施，現時有易通行令收費變可行，又指中九龍繞道有7公里都是隧道，而且有3座通風大樓，好比過海隧道，繞道在通風及照明上的成本比一般隧道高，當局需在營運上維持可持續性。
工聯會陸頌雄提出中九龍繞道商用車免費，民建聯李慧琼建議繞道分時段收費。陳美寶稱當局今次盼採取簡單方案，所有車種劃一收費。
民建聯陳學鋒質疑當局在為不同隧道制定收費時各自用不同原則，「三隧就用交通管理，城門隧道就話要用者自付」，認為當局應用同一原則整體一併檢視。香港新方向張欣宇亦指，單條隧道要自費盈虧或有困難，當局制定收費時不應逐條隧道檢視營運成本，應綜合所有隧道的收支情況處理。實政圓桌田北辰則稱認同當局可收費收回成本，但強調不能「倒賺」。
陳美寶稱，當局認為四大原則，即交通管理需要、公交優先、效率優先及用者自付應「動態處理」，若只顧其中一個原則或得不償失，所有隧道在落實四大原則上的比重亦不能一致，否則會失去彈性。至於檢視營運成本上應否所有隧道一併檢視，陳美寶未正面回應，僅稱日後會邁向將隧道整合成一個組別再批出整體營運合約，形容會逐步做。
另外，陸頌雄與經民聯盧偉國、航運交通界易志明均要求當局檢視減低三條過海隧道現時50元的商用車收費，盧偉國認為小巴及輕型貨車的收費應與其他商用車區分。陳美寶指收費不會一成不變，但當局留意到三隧整體交通流量呈上升趨勢，當局盼先觀察，形容當局現階段未有信心調整，以免影響三隧得來不易的分流效果。