「JOIE樂行」的士車隊招聘兼職司機　安排即場「試腳」 (17:13)

「JOIE樂行」的士車隊的兼職司機，時薪100元，每周需工作18小時，每周至少要工作3日，分早、中及通宵更，每更約8小時，舉例早更由凌晨5時到中午1時，並由司機自行報更。公司會為僱員供強積金，假期按勞工法例規定，額外福利則需再洽商。

攤位職員黃小姐指，目前聘用司機的反應熱烈，由早上起計，約兩個半小時已收到大概20張申請表格，全部初步合資格，將邀約司機再作駕駛環節，亦透露已有非招聘會接觸的司機開始上班。被問到車行會否有聘用「全職」的安排，黃小姐稱「這個崗位已經是我們公司唯一的僱用崗位，我們沒有其他方案的」。

至於能否在7月底前達到車隊的士數目總數的6成，以符合的士車隊牌照暫准通知條件，黃稱公司正在努力招聘，預估至少一部車需一個司機，即需至少480位司機。

有不少退休人士到攤位了解，以及遞交申請表。67歲的陳先生剛從銷售員的職位退休，說因不想在家游手好閒，故「找些東西寄託一下」，本身已有的士牌多年，只是因以往有正職而無做的士司機，現時亦不想太辛苦，便應徵兼職，對時薪亦覺滿意，「如果8個鐘即是每日有8百蚊，固定的（金額）都ok」。

亦有申請者及租車司機獲安排即場「試腳」，60歲的沈先生擬與車行租車，今日獲安排到場「試腳」。他說營業額毋須分成，雖與其他車隊的車租價錢相若，但車輛較新凈，其他具體細節則留待車隊再聯絡討論。