發展局擬准酒店商廈不經改劃程序可改成學生宿舍 (15:59)

發展局指出，學生宿舍現被歸類為「住宿機構」用途，在這些用地改裝商廈作學生宿舍需要作規劃許可申請，甚至進行改劃；當局建議擴闊「酒店」用途定義，由目前僅涵蓋持牌酒店和賓館，擴大至計劃下合資格的自資私營學生宿舍。

另外，當局建議根據《建築物條例》第 42(1) 條作出豁免，把計劃下改裝的學生宿舍視為非住用建築物，以計算地積比率及上蓋面積，如此市場改裝酒店、商廈時，毋須了符合建築物較低的地積比率及上蓋面積對現行建築做實質改動，且既容許設置飯堂廚房及茶水間，亦與非住宅建築物看齊，可在申請獲批後毋須提供建築物周圍的空地及通道巷。但學生宿舍必須符合使用於住用建築物的天然照明、通風標準。

發展局亦於建議中表示，大部分商業用途的土地契約用途條款範圍廣泛， 足以包含學生宿舍，由於預料涉及修訂土地契約、豁免申請的改裝個案不多，不會為少數項目提供地價、豁免書費用減免。

發展局提及，轄下項目辦將為合資格的學生宿舍項目提供一站式便利服務，會把教育局認為符合申請資格的申請轉交規管部門審核，並留意審批進度及作出所需協調，以確保項目能早日獲批和落地；當局又指，考慮到學生宿舍旨在作中長期居住用途，工業大廈將不合資格參與。