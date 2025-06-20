南丫四號船殼原裝有水密艙壁　抵港後被切成通道　專家指本應更留意 (14:33)

2012年南丫海難39死，死因研訊今（20日）踏入第34日。庭上揭露，南丫四號原本建有水密艙壁，財利船廠在船殼切割出通道，之後無裝水密門。船舶工程專家指出，船廠員工刻意切出開口時，船廠、船東及海事處全部應該加強警號（raise a red flag）。他提及，內地船廠製作船殼後，甚至委託機構做水密測試檢驗艙壁，未料船隻返港被切出通道，對此感到震驚。
針對南丫四號無裝水密門，專家證人Robert Vart指財利船廠和船主港燈已簽訂協議，列明興建5個水密艙，最尾兩艙之間應設水密門。他自言不是律師，若船廠依合約建船，圖則就要標示水密門。
代表財利的資深大律師張天任引述，負責繪製圖則的新加坡公司Naval-Consult董事John Lim，曾在調查委員會承認下屬繪圖出錯，實際上兩艙不設水密艙壁。張問，假設死因庭接納上述解釋，Robert Vart會否堅持該船應裝水密門。
Robert Vart回應，當時應有更高級的人監察繪圖及造船，尤其是內地梧州造船廠完成建造有水密艙壁的船殼，船隻運回香港，由財利員工切成通道，各方就應該提出疑問。他續指，標書協議是重要文件，應有人確保按規格施工。
代表港燈的律師沈信安引述文件，財利一度同意梧州造船廠在內地做水密測試，檢視艙壁水密性，「奇怪的是測試完成後，財利決定切出通道」；Robert Vart同意說法，直言非常震驚。Vart表示，雖然梧州造船廠委託中國船級社測試水密，若船隻返港後裝回水密門，本港海事處會重新測試水密。
研訊另一重點是海事處無發現水密門問題。沈信安指出，海事處證人就哪一個階段檢驗水密門說法各異，而海事處驗船指示只有一段內容，交代驗船人員確保船隻按圖則興建。Vart同意處方欠缺統一及客觀標準，視乎驗船人員的經驗和知識。