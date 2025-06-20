南丫四號船殼原裝有水密艙壁　抵港後被切成通道　專家指本應更留意 (14:33)

針對南丫四號無裝水密門，專家證人Robert Vart指財利船廠和船主港燈已簽訂協議，列明興建5個水密艙，最尾兩艙之間應設水密門。他自言不是律師，若船廠依合約建船，圖則就要標示水密門。

代表財利的資深大律師張天任引述，負責繪製圖則的新加坡公司Naval-Consult董事John Lim，曾在調查委員會承認下屬繪圖出錯，實際上兩艙不設水密艙壁。張問，假設死因庭接納上述解釋，Robert Vart會否堅持該船應裝水密門。

Robert Vart回應，當時應有更高級的人監察繪圖及造船，尤其是內地梧州造船廠完成建造有水密艙壁的船殼，船隻運回香港，由財利員工切成通道，各方就應該提出疑問。他續指，標書協議是重要文件，應有人確保按規格施工。

代表港燈的律師沈信安引述文件，財利一度同意梧州造船廠在內地做水密測試，檢視艙壁水密性，「奇怪的是測試完成後，財利決定切出通道」；Robert Vart同意說法，直言非常震驚。Vart表示，雖然梧州造船廠委託中國船級社測試水密，若船隻返港後裝回水密門，本港海事處會重新測試水密。

研訊另一重點是海事處無發現水密門問題。沈信安指出，海事處證人就哪一個階段檢驗水密門說法各異，而海事處驗船指示只有一段內容，交代驗船人員確保船隻按圖則興建。Vart同意處方欠缺統一及客觀標準，視乎驗船人員的經驗和知識。