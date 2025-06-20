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舒適堡創辦人夫婦拖欠員工薪金判罰2.4萬元另須賠償　求情稱迫不得已 (14:30)

本地連鎖健身中心舒適堡去年9月宣布暫時全線結業，高院今年初頒令舒適堡清盤，指公司7間分店負債1至6億，明顯資不抵債。公司創辦人兼董事陸毅強夫婦另被票「沒有在到期日內支付工資」等共8項傳票控罪，二人今（20日）在東區裁判法院透過法律代表承認全部控罪，辯方求情形容被告為「良心僱主」，拖欠薪金迫不得已。裁判官指「當然犯咗錯要罰」，但接納辯方大部分求情因素，判二人共罰2.4萬元，另須向案中事主賠償。

被告陸毅強及其妻子何玉華今沒有到庭，他們各被控兩項「沒有在到期日內支付工資」、1項「沒有在僱傭合約終止時在到期日內支付工資」及1項「沒有在僱傭合約終止時在到期日屆滿前支付工資及代通知金」。

案情指，舒適堡在有關期間拖欠逾700名員工的薪金，令員工需尋求勞工處和破產欠薪保障基金協助。涉案8項控罪只涉及兩名健身教練，其中一人任職超過10年，被告拖欠二人2024年8月1日至9月6日的工資共逾2.32萬元，至今未償還。

辯方求情時呈上兩名被告約10名前員工撰寫的求情信，並附上過百人簽署。辯方稱被告過往均準時發薪，但自2019年社會運動和疫情後，所有員工都知道公司有經濟困難，兩名被告沒有逃避責任，不惜抵押名下逾20個物業和借貸，甚至尋求另一企業接手，以盡力維持公司營運，讓員工過渡至另一公司，惟案發時已無能力補救。

辯方又指，過往與被告合作的儀器供應商均讚揚被告負責任、態度良好，而舒適堡大規模，每月開支動輒數千萬元。辯方認為本案不用判處阻嚇性刑罰，強調二人並非妄顧員工權益，且他們已屆退休年齡，沒有重犯機會。

裁判官接納涉案金額和兩個月的拖欠情况不算高和長，二人一直負責任，遺憾舒適堡生意困難結業，且獲前員工和同行求情，認為判罰款合適，就每項控罪判罰款3000元。

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