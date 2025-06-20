舒適堡創辦人夫婦拖欠員工薪金判罰2.4萬元另須賠償　求情稱迫不得已 (14:30)

被告陸毅強及其妻子何玉華今沒有到庭，他們各被控兩項「沒有在到期日內支付工資」、1項「沒有在僱傭合約終止時在到期日內支付工資」及1項「沒有在僱傭合約終止時在到期日屆滿前支付工資及代通知金」。

案情指，舒適堡在有關期間拖欠逾700名員工的薪金，令員工需尋求勞工處和破產欠薪保障基金協助。涉案8項控罪只涉及兩名健身教練，其中一人任職超過10年，被告拖欠二人2024年8月1日至9月6日的工資共逾2.32萬元，至今未償還。

辯方求情時呈上兩名被告約10名前員工撰寫的求情信，並附上過百人簽署。辯方稱被告過往均準時發薪，但自2019年社會運動和疫情後，所有員工都知道公司有經濟困難，兩名被告沒有逃避責任，不惜抵押名下逾20個物業和借貸，甚至尋求另一企業接手，以盡力維持公司營運，讓員工過渡至另一公司，惟案發時已無能力補救。

辯方又指，過往與被告合作的儀器供應商均讚揚被告負責任、態度良好，而舒適堡大規模，每月開支動輒數千萬元。辯方認為本案不用判處阻嚇性刑罰，強調二人並非妄顧員工權益，且他們已屆退休年齡，沒有重犯機會。

裁判官接納涉案金額和兩個月的拖欠情况不算高和長，二人一直負責任，遺憾舒適堡生意困難結業，且獲前員工和同行求情，認為判罰款合適，就每項控罪判罰款3000元。