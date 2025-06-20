羅淑佩：要警惕軟對抗或以不同形式出現　當局更嚴謹審批資助 (12:58)

羅淑佩又指出，未來會持續做好國安工作，積極以文化為載體，透過策劃舉辦展覽和活動，提升市民的國民身分認同和愛國情懷。她續說，當局加強部門公務員培訓，確保公務員將國安意識融入工作中，包括針對康文署等相關工作特性，加入相關專業培訓，亦每年組織學習會，學習全國兩會精神、國家政策及國家領導人講話內容。

羅淑佩亦表示，局方將珍視與中國共產黨歷史展覽館、國家博物館等合作機會，爭取借出藏品來港展覽及獲得策展指導，推動紅色旅遊發展，增強市民的文化自信和愛國情懷，亦會做好紅花嶺郊野公園的戰地遺蹟、烏蛟騰的抗日遺址，以及具抗戰歷史意義的「紅色遠足徑」等的宣傳推介。

盧寵茂：醫療衛生領域軟對抗隱秘而惡意 過於依賴美國醫療產品或成隱患

盧寵茂認為，醫療衛生領域的軟對抗以隱秘而惡意的方式，威脅市民的健康和社會的穩定，舉例指首宗跨境器官移植換心手術成為軟對抗的攻擊目標，扭曲跨境器官捐贈機制，形容《港區國安法》為政府清理網絡謠言提供清晰法律依據。

他亦提到，若香港醫療系統過分依賴美國產品，一旦供應中斷，市民健康將受到直接威脅，是國安的重大隱患，故香港應善用「一國兩制」優勢，靈活引入國際先進技術，同時積極擁抱國產創新。盧指出，未來將通過分享醫療管理經驗、技術標準與科研成果，與「一帶一路」國家深化交流，同時繼續參與全球醫療機構，積極發聲，確保中國的醫療標準和創新成果獲得公平評價。