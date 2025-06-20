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2025年6月20日星期五
警方東九龍總區總部外路牌遭淋紅油
(09:57)
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今早（20日）6時許，太子道東近協調道一用作指示警署方向路牌遭淋上紅油，距離啟德協調道警方東九龍總區總部僅數米。事後警員以白色膠袋遮蓋二呎乘一呎被淋紅油地方。警方列刑事毁壞案調查，暫時未有人被捕。
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