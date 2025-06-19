30歲內地男「迷魂賊」落網　警方起回全部14個Hermès手袋 (23:23)

油尖警區助理指揮官（刑事）警司程知仁指，據警方調查，涉案男子當日早上10時半獨自到涉案店舖參觀，並向49歲女負責人聲稱想買手袋。男子藉詞離開，稱要到櫃員機取現金。他在中午約12時半返回店舖，以3.3萬元購買其中一個手袋，付款後表示想留在店舖繼續選購。負責人不虞有詐，直到近下午1時，男子突然拿出手巾，從後掩著負責人的口鼻將她迷暈。10分鐘後女負責人醒過來，發現自己雙手被綁，她手腳受輕傷，用鎅刀自行鬆綁並報警。

經點算，上址損失了14個Hermès手袋、一條Van Cleef & Arpels頸鏈及兩部手提電話，共值297萬元。其中最貴一個手袋價值68萬元。警方接報後隨即展開調查，發現男疑犯案發後購買機票，並於大約3時半登上飛機前往泰國曼谷。本港警方隨即通知泰國有關部門，最終泰國當局即晚截獲涉案男子，並拒絕他入境。而本港警方今晚9時半將男子拘捕，涉嫌搶劫。警方起回大部分贓物，包括全部14個手袋。被捕男子將會被通宵扣查。

警方感謝泰國警方的協助，亦感謝本港市民提供資訊，令案件得以盡快偵破。被問到被捕人是否有預謀犯案、逃往泰國原因等，程說要進一步調查。至於涉案毛巾含有什麽化學物質或藥物令事主暈倒，亦有待政府化驗所作進一步檢驗。