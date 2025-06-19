有校長稱教育局籲勿參與美國領事館活動　教育局：學校有責任提高師生對國安敏感度 (22:47)

Facebook專頁「教育刺針」昨日發文稱，近日有多間學校收到教育局分區提醒，指應慎防違反《港區國安法》及其他香港法例，建議師生不要參加美國駐港澳總領事館舉辦的美國獨立日活動。本報就此向教育局查詢，包括今年新增此安排的原因、當局是否曾就相關提醒與美國駐港澳總領事館或相關部門溝通，以及會否認為此舉影響美國文化或價值觀在港的推廣等。

教育局未有直接回應，指今年是《港區國安法》公布實施五周年。當局採取多重進路互相配合的方式，包括在課堂內外的活動，加強學生對如《憲法》和《基本法》的認識及守法意識等，又稱「學校有責任做好把關角色，提高師生對國安的敏感度」。當局續指，推廣國家安全教育是學校的恆常工作，局方會持續通過不同渠道例如與學校的日常溝通，監察和支援學校落實有關工作。

有不願具名的校長回覆本報指，於本周二（17日）接獲教育局分區來電，提醒學校留意主辦國慶活動的單位，並不可參與來歷不明或帶政治目的組織活動，當中提及包括美國駐港澳總領事館舉舉辦的活動。他坦言感莫名其妙，「基本上我們（學校）都沒接觸過這些（外國領事館活動）」，指外國領事館活動一向沒有太多學校參加，又稱屬教育局首次提醒。

他續稱，「其實我不知道美國領事館搞什麼，其實它（教育局）不說我根本就不知道什麼事，它說了我才知道什麼」。他認為，不同人或對其他國家的國慶活動持不同看法，「有人覺得是政治訴求，有人認為只是平常事，我也難以判斷」。被問到，若校方發現教師或學生參與美國駐港澳總領事館的國慶活動會如何處理，他說教育局未有提供明確指引，直言「棘手」，學校亦缺乏人手及權力作調查，稱若有疑問會致電當局查詢。

