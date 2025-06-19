精進建築暫緩除名案　官判辭揭公司有1.5億元現金存款　惟欠分判商約2億元 (20:32)

本案申請人為精進建築；答辯人為屋宇署長及承建商註冊事務委員會。

鄭官在判辭提及，精進建築目前聘用593名員工、擁有約1.54億元現金存款，同時有責任向分判商和供應商支付約2.06億元。鄭官指，若精進建築被除名，便要停止處理未完成的項目，導致公司收入斷絕及面臨被呈請清盤的風險，亦影響一眾員工；鄭官接納精進建築一方指，拒批暫緩除名申請，會令該公司就除名提出的上訴變為無效（nugatory）。

另一方面，鄭官提到，2023年3月，精進建築向屋宇署申請續牌時，提名因涉及精進地盤致命意外而被控誤殺罪的簡浩楷，為其中一名「獲授權簽署人」；翌年2月，精進建築向屋宇署表示簡會辭職，但仍會代表公司出席續牌面試，所有面試同年4月完成。鄭官表示，精進建築已表明簡會辭職，但屋宇署考慮是否讓精進建築續牌時，看似考慮到簡的能力，而答辯方似乎沒回應有關情況。

