海關及消防搗破屯門麥園圍非法加油站　檢2700升電油拘1男司機 (20:39)

海關稅收罪案調查科高級調查主任陳勝龍指，今午12時許，海關人員根據情報巡查屯門麥園圍一帶，發現一輛私家車駛進一個鐵皮場內，其後海關人員聞到一陣強烈的電油味及聽到電泵聲，懷疑上址有非法入油活動。關員遂進入該處所搜查，發現涉案車輛已注入約28升未完稅電油。而該名正在入油的司機亦當場被捕。

據了解，涉案鐵皮場面積約1000至2000尺，相信已運作了數個月，場內有5個大油箱，每個容量1000升，海關到場發現其中4個裝有共2700升的非法燃油。被捕的男子61歲，報稱職業司機，當時駕駛其私家車到場入油。

海關指，留意到不法分子利用本地與內地油價差距，走私電油至本地作地下銷售。據了解，內地電油價每升8至9元人民幣，香港每升售26至27元，至於涉案非法加油站售每升十幾元。陳勝龍指，今次犯罪集團利用什麽途徑走私電油就有待調查。海關相信今次行動已經成功搗破一個供應屯門區一帶的非法加油站。案件仍在調查中，海關會繼續追查該未完稅電油的來源，不排除會有更多人被捕。海關與消防處會繼續合作，打擊本港非法燃油活動。

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、售賣或購買未完稅燃油即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年，涉案車輛亦可能被充公。