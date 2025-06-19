的士司機疑遭警員箍頸癱瘓後不治　救護車司機引述事主曾說警察打人及好痛 (18:29)

事主陳輝旺2012年11月11日在西隧收費亭與乘客爭執後被捕，同年12月12日離世，終年65歲。時任救護車司機黃仲健供稱，他與隊員接報到場後，看到事主被人壓在地上並被警員拘捕。黃又看到警員帶事主到警車旁，之後警車搖晃，於是告訴救護車主管，主管說「我哋唔好理呢啲嘢」。黃覺得可能有人在警車旁反抗掙扎，或會有人受傷，但主管認為如果有需要，就會有人通知他們。

黃續說，後來有警員說事主需看醫生，黃與同事把事主抬上擔架床，當時事主清醒但很累。事主曾向救護車主管說，雙手遭手扣反扣，壓住其身體而感疼痛，於是數名救護員將事主身體反轉，協助他俯臥，其間黃聽到事主說「警察打人」、「好痛」。黃又發現，與他剛接報​到場時相比，事主被抬上擔架床後，臉及前額「多咗啲傷勢」。

代表家屬的資深大律師蘇朗年指出，根據黃於2013年1月錄取的口供，黃稱案發時事主似乎不肯登上警車，3至4名警員把他拉上車，而事主的腳曾伸出警車，但他的腳沒有大動作地郁動，其間有人大叫「唉呀，好痛啊」，黃相信大叫的人是事主；事主被送到伊利沙伯醫院後仍不時叫「好痛啊」。黃確認上述口供內容正確。

涉案警員林偉榮的大律師謝祿英則指出，黃聽到事主說「警察打人」，但黃其實沒看到警員打人，不知事主所言是否屬實；黃同意。謝再指出，有些人會出現「譫妄」，會說出他們以為是真實、但實際上不是真實的事情；黃稱知道「譫妄」的症狀。