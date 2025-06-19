患精神病男子亂刀斬死父認誤殺罪　案情指被告事發前至少數天無服藥 (18:21)

被告李文樂（現年35歲）原被控於2021年10月11日，在葵涌荔景山路180號賢麗苑一單位謀殺李學財（終年78歲），他今改認誤殺罪。被告2018年有1項傷人紀錄，涉及其胞姊，當時被判醫院令3個月。

案情指，案發時被告居於為精神復康人士提供住宿服務的中途宿舍。當日下午4時許，事主鄰居聽到被告單位傳出尖叫和救命聲，鐵閘鎖上，她遂報警。警方和救護人員到場後破門，看到事主倒臥在血泊中，面部、頸部和四肢有多處刀傷和刺傷，大量出血；被告則一動不動地坐在沙發上，身旁放著兩把沾滿血的生果刀。

案情續指，事主送院搶救，因大量出血和長時間心臟驟停導致多重器官衰竭，翌日凌晨1時許不治。解剖報告指他全身有逾80處刀傷，其中20處在頭、5處在頸、40處在左右前肢和逾10處在下肢；他手臂、手指、手掌等傷勢為防禦所致。

被告警誡下指，當日他從超市買了兩把生果刀，打算之後前往單位探望事主時送給他。他在單位內因工作問題與事主吵架，事主動手推他，他遂從背包取刀不斷刺對方，稱要自衛。案情提到，被告自2009年起先後患強迫症、焦慮症和偏執型精神分裂症，出現幻覺和自殺念頭。2020年他情况一度改善並找到全職工作，翌年5月再度惡化，不過9月覆診他向醫生投訴用藥導致心跳加速，要求減輕劑量獲准，案發前數天至數星期沒有服藥。