「聚然」及「峻然」今電腦抽籤料第四季揀樓　接獲逾2.1萬申請　超額逾12倍 (18:22)

房協今次共收到21,351份有效申請表，超額認購逾12倍，當中白表佔八成、綠表佔兩成；一人申請共12,130份，佔申請總數逾五成，當中以白表佔多，有11,449份，綠表一人申請則有681份。房協首次引入的「家有長者」及「家有初生」優先選樓安排，共有約3,500份申請選擇參與，佔家庭申請者總數近四成。

房協物業發展及市場事務總監高雪瑩表示，項目超額認購逾12倍，反映資助出售房屋需求殷切，期望兩個項目有助合資格市民實現置業計劃。她又說，「聚然」及「峻然」地點優越，單位間格實用並配備標準裝修及家電，更設有會所及完善配套設施，房協對銷情感樂觀。

粉嶺馬會道的聚然提供644個實用面積302至616平方呎的單位，售價介乎230.7萬至547.1萬元，呎價7582至8881元；觀塘安達臣道R2-4用地的峻然提供960個實用面積302至664平方呎的單位，售價介乎249.7萬至636.7萬元，呎價8084至9669元。兩者均提供一房至三房單位，預計關鍵日期為2027年9月30日。