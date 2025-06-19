「聚然」及「峻然」今電腦抽籤料第四季揀樓　接獲逾2.1萬申請　超額逾12倍 (18:22)

房協今日（19日）為兩個資助出售房屋項目，即粉嶺馬會道的「聚然」及觀塘安達臣道R2-4用地的「峻然」進行電腦抽籤，以決定申請者揀選單位的優先次序。房協將於7月起根據電腦抽籤排列的優先次序，安排與白表申請人面見審核；符合資格的申請人預計最快今年第四季開始按其申請類別的優先次序分組選購單位。
房協今次共收到21,351份有效申請表，超額認購逾12倍，當中白表佔八成、綠表佔兩成；一人申請共12,130份，佔申請總數逾五成，當中以白表佔多，有11,449份，綠表一人申請則有681份。房協首次引入的「家有長者」及「家有初生」優先選樓安排，共有約3,500份申請選擇參與，佔家庭申請者總數近四成。
房協物業發展及市場事務總監高雪瑩表示，項目超額認購逾12倍，反映資助出售房屋需求殷切，期望兩個項目有助合資格市民實現置業計劃。她又說，「聚然」及「峻然」地點優越，單位間格實用並配備標準裝修及家電，更設有會所及完善配套設施，房協對銷情感樂觀。
粉嶺馬會道的聚然提供644個實用面積302至616平方呎的單位，售價介乎230.7萬至547.1萬元，呎價7582至8881元；觀塘安達臣道R2-4用地的峻然提供960個實用面積302至664平方呎的單位，售價介乎249.7萬至636.7萬元，呎價8084至9669元。兩者均提供一房至三房單位，預計關鍵日期為2027年9月30日。