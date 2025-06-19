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政府提交簡樸房條例草案擬明年3月起接受認證申請　擬每個分間單位收3000元認證申請費兼設「早鳥優惠」 (16:28)

《簡樸房條例草案》將於今年下月9日提交至立法會首讀，爭取今年10月之前獲立法會通過，擬明年3月1日推出「簡樸房」認證制度，2027年3月開始，即登記期結束後開始執法。政府亦擬向每間分間單位收取3000元認證申請費，設早鳥優惠，首3年申請可獲寬減或豁免。

「簡樸房」須符合單位面積不少於8平方米、單位需設一扇可開啟的窗戶等。有關登記期為12個月，讓現存分間單位進行登記，登記費用原為745元，消息人士指，為鼓勵業主盡早進行登記，故全數豁免登記費用。

而政府亦會向已登記單位收取認證申請費，每個分間單位的認證費為3000港元，有效期5年，並設早鳥優惠，例如登記期首1至6個月提交登記申請，在登記期12個月內及首兩年寬限期內都可獲全數豁免3000港元認證費；而在登記期第7至12個月登記的單位，則可在登記期12個月內及首年寬限期獲全額豁免認證費，寬限期第二年提交認證則可獲豁免半額認證費。

至於寬限期屆滿前6個月，即由2029年9月1日起，將禁止已登記但沒有有效認證的單位訂立新租賃，否則須負上刑事責任。在新法例刊憲之後至倒數期開始之前，就已登記分間單位所訂立的租賃，除非該單位已取得認證，否則這些租賃會在倒數期開始時被視為終止，而相關劏房業主須向租戶賠償3個月租金或相等於餘下租期的總租金(以較低者為準)。
 

相關字詞﹕簡樸房 劏房 房屋局 編輯推介

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