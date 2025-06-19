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「迷魂賊」尖沙嘴樓上舖劫名牌袋後於曼谷落網 (16:12)

尖沙嘴樓上舖昨（18日）出現「迷魂賊」，男疑犯用毛巾掩住女職員口鼻後將她迷暈及綁起，掠去共值296萬元的14個Hermès手袋及一條Van Cleef & Arpels頸鏈後逃去。據泰國傳媒報道，涉案男子昨日在曼谷一機場落網，並起回一批Hermès手袋和Van Cleef & Arpels飾物。據報本港警方已於今早（19日）在香港拘捕疑犯。

綜合泰國傳媒報道，涉案男子昨日乘搭TG629航班，從香港前往泰國曼谷蘇凡納布國際機場，在泰國時間傍晚6時許抵達當地。泰國相關部門接獲本港警方情報，派員於機場搜查，終發現涉案男子。行動中，泰國相關部門發現14個Hermès手袋、兩條Van Cleef & Arpels手鏈、以及一些現金，總值約1000萬泰銖。泰國相關部門拒絕涉案男子入境，將他遣返，據報本港警方已於今早在香港拘捕疑犯。

被盜店舖位於尖沙嘴赫德道2A號樓上單位，記者今午到訪上址，職員稱不接受訪問，但表示知道疑犯已落網，並稱香港警察「很給力」。

昨午（18日）1時許，警方接獲49歲女子報案，指於尖沙嘴赫德道2A號一間店舖，懷疑被人以毛巾掩住口鼻後暈倒，並被同一人綁起。女事主恢復清醒後自行鬆綁，發現店舖內手袋及飾物不見了，懷疑被盜去。案件列行劫，交由油尖警區重案組跟進。

 

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