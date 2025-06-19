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新地旗下公司研智能棚架監測系統　測連牆器狀態及棚架傾斜度　可發即時警報 (14:51)

新地旗下的新輝建築創科研發全港首個智能棚架監測系統，透過在棚架上安裝感應器和警報器，全天候監測連牆器及棚架的狀况，可發出即時警報和預警，減低棚架相關意外發生。系統現時已在古洞一個地盤試用，未來將提供20個名額，讓小型建造商免費體驗。

監測系統透過感應器，每5秒監測連牆器狀態一次，包括防止連牆器被剪，亦會檢測棚架傾斜度及拉力；如發生火警，系統也能作出警報。新輝（建築管理）副總經理何冠豪指，棚架倒塌意外常與連牆器有關，雖然目前法例要求每14日檢查一次棚架，但未必能夠即時發現異常。他續說，該監測系統兼容性高，可應用在竹棚、金屬棚及混合棚，當中的感應器的電池續航力約兩年，毋須頻繁換電，透露系統的研發成本約100萬元。

新輝建築創科研發經理楊偉榮分享，受颱風「蝴蝶」影響、本港上周懸掛一號風球期間，曾收到系統發出的警報，發現棚架其中一點出現擺動，相關管理人員隨即派人檢查該位置並進行加固。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，過去10年約有30宗棚架工程死亡意外，樂見監測系統的出現，認為能針對新建樓宇及大型維修棚架，為業界做了很好的示範。但她指出，觀察到小型棚架的意外未必與連牆器相關，而是安全帶的使用或棚架搭建上有問題，期望新地持續改良系統。

港九搭棚同敬會理事長何炳德則稱，系統「還了竹棚不安全的清白」，認為竹棚並非本身不安全，而是被人錯誤改動才會發生意外。他亦認為，系統彌補人手檢查的不足，亦加快檢查的速度。

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