船舶工程專家稱南丫四號早期設計有水密艙壁　斥驗船督察無留意艙室通道說法荒謬 (14:50)

Robert Vart為海難撰寫專家報告，講述南丫四號「消失的水密門」爭議。他稱建船原意列明水密艙壁，有圖則顯示兩艙由水密艙壁分隔，另有圖則顯示為通道，具矛盾之處。他認為，繪圖人員應清楚寫明是水密艙壁，而海事處審閱時發現圖則矛盾，亦應該查問船廠。

就財利船廠提交穩性計算，錯誤假設兩艙之間設水密門，Robert Vart指負責計算的員工未必要親自上船觀察，但可向同事或上司查核。

死因研訊主任李希哲引述證供指，有海事督察供稱年檢時不會經過甲板下的艙室通道，只會從甲板樓梯爬入艙室，所以無留意未裝水密門。Robert Vart批評此解釋荒謬，強調驗船人員進入舵機房，一定不會錯過油箱房的通道。

研訊亦探討海泰號以金屬片加固船頭，會否增加撞船衝擊力。Robert Vart形容金屬片幾乎是裝飾用途（almost cosmetic），只有兩亳米厚，和火柴一樣容易折斷，不影響船結構。被問船廠應否向海事處匯報裝金屬片，他說「不會不同意」要通知海事處，但指加裝金屬片是微不足道的改動，即使船廠無匯報，不應該被批評。