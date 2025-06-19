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前港超足球員葉嘉宇強姦罪成囚5年3個月　申上訴得直獲擱置判刑 (14:33)

前港超足球員葉嘉宇涉2021年接載未成年女學生到大潭水塘，繼而在車上強姦該對方，他早前被裁定一項強姦罪成，判監5年3個月。葉一方早前針對定罪提上訴，上訴庭今（19日）頒判辭指，事主曾兩度於沒受強迫下跟葉口交等，形容案中「有犯錯餘地」，惟原審法官引導陪審團時，沒就葉或出於「真誠但錯誤想法」行事給予指引，終裁定葉上訴得直，擱置判刑。

據上訴庭副庭長麥機智、上訴庭法官薛偉成和彭寶琴今（19日）頒布的判辭，上訴方指出，原審法官胡雅文引導陪審團時，沒就葉嘉宇或出於「真誠但錯誤想法」行事給予指引，認為葉的定罪不穩妥或不令人滿意。

上訴庭分析證供時指，案發當日葉嘉宇和事主X相處的兩小時期間，X不曾對葉把車駕往大潭，以及用手臂環繞她膊頭等行為，表達不快和擔憂。上訴庭續謂，當葉用手觸摸X胸部時，X沒有反對，或至少反抗得「不夠強烈」；X亦在沒受肢體強迫下兩度跟葉口交。

上訴庭認為案中「有犯錯餘地（room for mistake）」，惟原審法官沒就葉或出於「真誠但錯誤想法」行事給予指引，令葉失卻被裁定罪脫的機會，最終裁定葉上訴得直，擱置判刑。上訴庭在判辭補充，並非認為陪審團應不信納X，正正是X對於不確定的事情作「非常公平的讓步」，令法庭裁定葉上訴得直。

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