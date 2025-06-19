電子牛肉乾實施後有市民質疑「抄錯牌」惟投訴無門　熱線無人聽、網上表格連結故障　警方指已跟進 (14:30)

本報昨日向警方查詢，警方回覆時未回應為何新熱線無人接聽，僅重申市民如認為通知書不合理，可書面、傳真或透過警務處公眾網頁內「受爭議的定額罰款告票」網上表格作投訴，約兩個月後會有結果。至於該表格頁面日前一度故障，警方昨午一度口頭回覆稱只是記者從「常見問題」頁面點擊的表格鏈結有問題，市民可循其他頁面正常進入表格，至昨夜警方始修正錯誤，其後書面回覆稱知悉情況後已跟進，連結已恢復正常運作。

事主溫生指，周六 （14日）下午3時許起於西貢宜春街一個咪表位停泊一輛輕型貨車，其間一直有續表，惟他在翌日中午12時欲再續表時卻發現收到警方短訊通知車輛已被抄牌，並指其車輛停泊方式對道路造成阻礙。

溫生稱，他不解抄牌理據故欲上訴，以往若發錯告票，可致電當區警署查詢，故他當日先致電西貢警署，但獲覆「不會調查」；他其後致電短訊提及的新查詢熱線「181181」，但無法聯絡上職員。溫生翌日轉而電郵「中央交通違例檢控組」及嘗試在警方網頁尋找上訴渠道，他在「常見問題」頁面找到「受爭議的定額罰款告票」網上表格鏈結，惟點擊後頁面卻一度顯示「服務逾時」。溫生認為，以往上訴渠道尚算清晰，不滿轉發電子告票後上訴無門，令他感覺警方「唔夠專業」，「最起碼都要有個自動回覆，話已經收到查詢，處理中之類」。本報昨日向警方查詢後，溫生昨深夜收到警方電郵回覆，稱正處理事件。

翻查資料，電子告票推行的同時，紙本告票亦推出新版本。本報對比新版及舊版告票，發現舊版列明如對通知書有疑問，「可與任何警署的值日警官聯絡」，但新版紙本告票已刪去相關字句，僅稱可致電「181181」聯絡中央交通違例檢控組。

記者亦發現，以往中央交通違例檢控組的查詢熱線號碼為「28666552」，電子告票推行後改為「181181」，但警務處網頁多個頁面，包括「常見問題」及「聯絡我們」頁面，今日仍顯示「28666552」。記者昨午向警方查詢前，曾致電「28666552」測試，電話錄音稱熱線已更新號碼，會轉至「181181」線路，記者其後按錄音指示嘗試要求轉駁至職員，但等約20分鐘仍無人接聽。記者今午再致電181181，則等候約1分鐘便能接通職員。