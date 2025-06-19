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2025年6月19日星期四
貨車連翔道失事翻側 司機爬出車外無大礙
(13:43)
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中午12時許，一輛輕型貨車沿連翔道往油麻地方向，駛至南昌公園對開，失控「自炒」向右翻側，警方及救援人員趕到現場，男司機已自行爬出車外，他受輕傷拒絕送院，在場協助調查。
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