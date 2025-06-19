寶蓮禪寺廚師認以米袋套兩唐狗　判160小時社服令 (12:51)

被告為伍星耀（65歲，報稱廚師）。辯方求情指，社會服務令報告內容正面，被告強烈希望將功補過。鄭官聽罷，判被告服160小時社會服務令。

案情指，寶蓮禪寺會餵養流浪狗，案中兩隻唐狗分別名為「大妹」及「細妹」，屬於寺院內流浪狗的後代。由於兩隻狗經常竄入寺院廚房，出現衛生問題及有顧客投訴，被告決心讓兩隻狗離開。

去年8月13日，被告強行拉扯「大妹」的狗繩，用米袋套「大妹」的頭，並將「細妹」捆綁後塞入米袋內，然後將兩隻狗放進車尾箱。被告行為令兩隻狗受到不必要苦楚，而狗隻被困於狹窄米袋內可能缺乏新鮮空氣。

被告其後駕車至䃟石灣停車場，並將兩隻狗遺棄。3天後，寺院收到電郵投訴虐狗事件，於是報警處理。警方翻看閉路電視片段後鎖定被告身分。被告被捕後，在警誡下稱只是放生狗隻，但知道自己犯錯及後悔，「我唔想兩隻狗影響廚房，所以帶咗兩隻狗去䃟石灣停車場放生」。事後兩隻狗均被尋回。