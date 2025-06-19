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旅發局於Art Basel巴塞爾展會推出「香港吧」　提供地道特色小食及雞尾酒 (11:56)

旅發局在瑞士舉行的巴塞爾藝術展（Art Basel）巴塞爾展會推出以「舊城中環」為靈感的沉浸式酒吧「香港吧」，融入中環街市建築風格，提供將港式奶茶、咖啡，加入伏特加調製成「鴛鴦天尼」雞尾酒以及多款地道特色小食，期望旅客可感受香港藝術文化及一嚐中西薈萃滋味。 

旅發局早前與巴塞爾藝術展（Art Basel）簽訂為期3年的全球策略合作協議，將於全球多個巴塞爾藝術展會設置沉浸式體驗區，其中最新於巴塞爾展會推出「香港吧」，整體佈局以白色及米色為基調，牆身掛上復古鏡面手寫菜單，天花則有街市的紅色雞蛋燈，「港味」十足。

旅發局將提供多款富地道特色小食及雞尾酒，如鮮味的「上湯雲吞」，由青檸、海鹽、羅勒和汽水製成的無酒精雞尾酒「七鹹道」等。酒吧內亦投射香港藝術家許方華（Phoebe Hui）新作《映月》，作品運用科技分析數百年的月球影像，以不同月亮形態展現香港在霓虹光彩下千變萬化的城市魅力。

旅發局總幹事程鼎一說，「香港吧」以獨特風味的餐飲體驗，帶領訪客感受香港地道生活，又稱很榮幸與許方華合作，相信其作品將深深吸引觀眾。巴塞爾藝術展香港展會總監樂思洋（Angelle Siyang-Le）表示，非常榮幸能將香港的活力帶到巴塞爾。

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