名醫潘冬平回應女兒獲創科獎惹「請槍」爭議 「相信比賽單位核實後會有公正結論」 (08:15)

Medisafe是透過AI分析病人病歷，並會自動覆核醫生處方及劑量，以減處方藥物失誤風險。本報日前發現，有AI公司稱以8周時間，協助香港肝膽胰及結直腸微創外科中心製作Medisafe，該公司翌日更新說法稱是「幫助優化」。不少網民質疑學生「請槍」參賽。

翻查資料，香港肝膽胰及結直腸微創外科中心其中一名創辦人為潘冬平，他昨晚回覆本報查詢時說十分重視病人私隱，從沒採用或向第三方提供任何病人資料。他亦說，相關比賽單位正核實，其他問題不方便回應，相信主辦單位有公正結論。潘的女兒、涉事女學生昨亦回覆本報表示，目前正配合賽方核實過程，稍後再回應。

潘的女兒曾以該作品代表其學校聖保羅男女中學參賽，關於Medisafe是否由負責學生原創、參賽作品版本是否涉及第三方公司參與製作、學校的指導教師有否把關確保作品符合原創要求等，該校回覆稱「校方已知悉有關社交媒體帖文，現正作出了解及跟進」。

該學生曾以Medisafe參加本港或海外多個創科比賽，其中由香港創新基金主辦的香港創科展於去年9月底開始報名，Medisafe入選為高中組入圍作品，展覽和頒獎禮將於本月底舉行。本報昨向香港創新基金就事件查詢，基金回覆稱正審視該參賽作品。

該學生曾以「教育局代表隊（中學生）」身分獲得第50屆「日內瓦國際發明展」銀獎。教育局日前稱，其資助機構、香港資優學苑委託香港新一代文化協會安排甄選及培訓學生參與今年日內瓦國際發明展比賽，相關機構正了解事件。資優教育學苑昨日回覆本報稱，正了解及跟進相關事宜，將適時公布最新進展。

由中學生研發、以病人資料透過人工智能（AI）交叉檢查醫生藥物處方的網頁平台「藥倍安心（Medisafe）」獲多個創科獎項，包括政府數字辦上屆香港資訊及通訊科技獎，亦曾以「教育局代表隊（中學生）」身分獲第50屆「日內瓦國際發明展」銀獎。該平台近日掀爭議，被指系統非原創、有泄露病人私隱之虞。數字辦日前回覆稱，對該項目的爭議「非常重視」，已立刻要求籌辦機構香港教育城，聯同標準保證小組委員會「對事件進行全面調查」。

「藥倍安心」的參賽簡介稱，參賽學生研發目的是透過AI分析病人的藥物過敏史、長期服用藥物史及臨牀情况；平台會自動覆核醫生的藥物處方及劑量，減少處方藥物失誤風險。這平台獲數字辦上屆香港資訊及通訊科技獎的「學生創新大獎」等4獎，評審委員會讚揚項目「關注病人的私隱安危」，在完成度「達至商用級」。 不過，近日社交平台Threads掀熱議，有指該平台非原創。本報發現，有外國網站稱用8周協助製作Medisafe平台。該網昨更新說法，稱「幫助優化（optimise）一款以AI處方藥物的軟件，並將其商業化，以及改善該網頁的臨牀可用性，解決原發明者的限制」。

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