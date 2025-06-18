何永賢：任內截至上月收回8700個公屋單位　等於節省87億元建築費 (21:03)

立法會議員郭偉强關注非長者一人申請者的公屋編配情况。何永賢稱，非長者一人申請已由2015年12月底最高位的14.37萬宗，跌至今年3月底的8.63萬宗，跌幅近40%。她指，政府一直提供不同種類的資助出售單位鼓勵青年置業，但不鼓勵年青人盡早申請公屋，呼籲年青人應努力工作，選擇合適房屋階梯上流。

何永賢稱，房委會曾修訂「配額及計分制」，包括2015/16年度起增加非長者一人申請者配額，由每年佔擬編配予公屋申請者單位總數的8%增至10%，單位上限從2000個增至2200個。她稱，非長者一人申請者佔年度實際編配比例由2022/23年度截至3月底的6.4%增至2024/25年度7.3%，認為當局已在非長者一人申請者和一般申請者需求之間取得適當平衡，亦考慮到目前社會對公屋需求仍然殷切，現階段並沒計劃再增加「配額及計分制」配額。