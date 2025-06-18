明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

海事處未按顧問建議由驗船主任確認船隻按圖則建造　南丫海難家屬質疑不符張炳良說法 (18:53)

2012年南丫海難39死，死因庭今（18日）踏入第32日研訊。2013年調查委員會曾建議海事處修改驗船證明書，由驗船主任簽署確認船隻按圖則建造。海事處助理處長陳思賢作供承認，處方諮詢顧問公司後沒有落實建議，因船隻是否符合建造目的，比按圖則建船更重要。家屬方指出，前運房局長張炳良曾表明接納委員會所有建議。陳思賢回應，不肯定海事處委聘顧問公司和張炳良發言的先後次序。

陳思賢續作供講述海事處驗船制度。就驗船人員未發現「南丫四號」無裝水密門，陳稱處方考慮引入ITP驗船系統，列出所有待檢驗的項目，供同事查閱記錄。陳表示海事處尚未推行系統，惟他未聽聞船廠反對，將繼續跟進。

調查委員會向海事處作出13項建議，包括要求驗船主任簽署聲明，確認船隻已根據核准圖則建造，陳思賢在書面供辭稱已落實建議。陳庭上承認，現時驗船證書無附加聲明，因海事處委託顧問公司研究，認為驗船人員僅花一日驗船，「其餘364日係船東睇住艘船」，增設聲明沒有意義。陳指船隻符合建造目的（fit for purpose）比按圖則建造更重要，若有設計改動，船東或船廠取得海事處批准，由處方評估會否影響安全。

代表家屬的大律師譚俊傑關注，前運房局長張炳良及海事處官員表明接受調查委員會所有建議，為何最終無落實。陳思賢稱不肯定相關事件的先後次序，從海事處角度而言，「我哋覺得complete咗（建議）」。

早前研訊觸及，海事處會否將規管船員工時納入船公司發牌條件。代表海事處的大律師羅蔚山指出，除了海事處批核船牌，運輸署亦會發出渡輪服務牌照，陳思賢同意說法。在提問下，陳認同海事處發牌著重船隻安全，運輸署則針對航線安排；若透過發牌規管船公司營運，由運輸署跟進較合適。研訊明續，海事及造船工程專家Robert Vart將作供。

相關字詞﹕南丫海難 海事處 編輯推介

上 / 下一篇新聞